Estados Unidos, 21 de Agosto 2020. El entrenador en jefe de Washington, Ron Rivera, confesó este jueves que le diagnosticaron cáncer de ganglio linfático después de una autocomprobación, así lo dijo Adam Schefter a través de su cuenta de Twitter.

«Me quedé atónito. Pero estaba enojado porque siento que estoy en la mejor salud que he tenido», señaló el coach de Washington este jueves.

Rivera dijo en la charla que seguirá trabajando con el equipo: «Los médicos también me animaron a hacerlo. Dijeron: ‘Si te sientes con fuerza, hazlo. No disminuyas la velocidad, haz tus actividades físicas’. Pero todo el mundo me sigue diciendo que para la semana 3 o 4 empezarás a sentirlo».

El entrenador en jefe de Washington aseveró que ya se encuentra recibiendo el tratamiento adecuado y según los primeros reportes, se trata de un tipo de cáncer que es «muy curable».