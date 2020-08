El tampiqueño Rodolfo González Valderrama quien actualmente cobra como titular de Radio Televisión y Cinematografía en el gobierno federal realiza una intensa difusión de sus opiniones acerca de los temas más diversos mostrando un interés inusual sobre el estado de Tamaulipas donde se ha convertido, al lado del senador Américo Villarreal Anaya, en un serio aspirante a la gubernatura auspiciado eventualmente por el Movimiento de Regeneración Nacional, organización partidista que llevó a la presidencia de la república al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador quien pese a la sucia campaña permanente de los voceros de algunas empresas de comunicación, se sigue manteniendo muy alto en las encuestas.

Con la participación de expertos académicos, investigadores, legisladores y ciudadanía que coincide en buscar las mejores alternativas de desarrollo y crecimiento para Tamaulipas, RGV llevó a cabo ejercicios denominados Diálogos por Tamaulipas. Las charlas virtuales con una participación nutrida de la sociedad a través de las plataformas digitales donde se proyectó y uno de los temas abordados fue «Tamaulipas ante el uso de Energías Limpias y Renovables» donde los ponentes además del espirante fueron, el doctor en Ciencias por la Universidad de París, Roberto Tomás Miklos Ilkovics, el Doctor e Investigador de la Universidad de Nuevo León, Ernesto Vázquez Martínez y el Diputado Federal, integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Armando Zertuche Zuani.

Durante dos horas dialogaron sobre la oportunidad que tiene México como país y por supuesto Tamaulipas, de transitar de las energías fósiles a las energías limpias, las opciones con las que se cuentan para ello y todo lo que se requiere para cumplir con los compromisos internacionales en materia de energías renovables. Los panelistas se dieron tiempo para responder las preguntas de los participantes e intercambiar puntos de vista. «Estas charlas son orientadas para pensar cómo ubicar, qué hay que hacer en Tamaulipas, para aprovechar esta oportunidad de crecimiento económico y de bienestar social que abre el T-MEC, el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el tratado 2.0 como se ha conocido también», señaló RGV. Resaltó que la postura del Gobierno de México, que preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es a favor de las energías renovables, pero no través de «contratos sucios» y ventajosos como ocurrió en el pasado.

Mejorar las condiciones laborales de la clase obrera es una de las prioridades del Gobierno de México, por lo que, ahora frente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se debe destacar la oportunidad que brinda a la clase trabajadora del país de recibir la misma paga que reciben sus iguales en otras naciones. El político de MORENA, respaldó en este sentido, las nuevas reglas comerciales en el mercado del norte, para beneficio de la clase obrera tamaulipeca que definió como una de las mejor calificadas del país y cuyo esfuerzo y dedicación merecen ser bien remunerados. “Se trata de condiciones justas y eso es algo que el T-MEC logra también en esta ocasión, lo primero que se está corrigiendo del primer tratado es el tema del ingreso salarial de los trabajadores que laboran en las plantas vinculadas ya no va a haber esa disparidad enorme de que por 8 horas el mismo trabajador de una empresa en México gana por 8 horas 8 dólares y en EUA gana 8 dólares la hora”. El sociólogo por la UNAM hace precampaña los fines de semana.

Dijo que esa disparidad salarial ya no deberá existir, pues con la nueva reglamentación se garantiza que existan salarios justos para los trabajadores de las plantas productivas vinculadas al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Otra de las ventajas entre la relación obrero patronal que ofrece el tratado es que ya no se va a poder tener el monopolio de la representación sindical pues se prioriza la democracia y se va a poder contratar con varios sindicatos y elegir los que mejor garanticen las condiciones laborales y productivas para la planta y los obreros. La relevancia del autotransporte de carga terrestre y carreteras marítimas para el desarrollo de Tamaulipas, fue el tema de la charla virtual reciente, Dialogando por Tamaulipas.

A invitación del precandidato a gobernador, RGV, se contó con la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Estrada, Director General del Centro SCT en Tamaulipas, el ingeniero naval Miguel Torrija Guerrero, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar y Arturo Puente Vázquez, Consejero Nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), todos como ponentes. El de ese domingo, fue un tema de gran importancia en Tamaulipas, al ser un estado que cuenta con más de 14 mil kilómetros de carretera y cerca de 400 kilómetros de frente costero hacia el golfo de México, que colocan a la entidad en una posición privilegiada para el crecimiento y desarrollo de proyectos económicos que redunden en beneficio de los tamaulipecos. El director general de RTC, básicamente expuso las áreas de oportunidad con las que cuenta Tamaulipas para el crecimiento del autotransporte de carga y el desarrollo de las carreteras marítimas. El funcionario ha redoblado su vínculo con Tamaulipas con calidez, pero mucha discreción.

Durante su intervención Ricardo Ortiz Estrada, habló del Programa de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el estado de Tamaulipas, el ingeniero Miguel Torrija Guerrero expuso sobre La Importancia de las Carreteras Marítimas y finalmente Arturo Puente Vázquez habló de los retos y oportunidades del autotransporte de carga terrestre para Tamaulipas. En la charla que duró alrededor de dos horas, participó ciudadanía de diversos municipios de la entidad que han encontrado en Dialogando por Tamaulipas un espacio de comunicación libre para abordar los temas que más expectación generan en la población tamaulipeca por su importancia e impacto en la sociedad.

Tamaulipas está fuera del reparto de 40 mil millones de pesos para el sector salud, por no haber firmado el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar. Al participar en el foro virtual de un medio de comunicación digital de su natal Tamaulipas, RGV fue cuestionado sobre el constante reproche del Gobierno de Tamaulipas hacia la federación por una supuesta falta de recursos para enfrentar la pandemia de coronavirus. «Tamaulipas al no firmar el convenio para el INSABI se quedó fuera de una bolsa de 40 mil millones de pesos que se distribuye entre todos los estados que sí firmaron, al no firmar pues no ha tenido acceso a los recursos que a través del INSABI se están canalizando para atender la pandemia», explicó en la entrevista el aspirante tampiqueño.

Durante la charla virtual que sostuvo con dos periodistas, agregó, además, que todos los Gobiernos Estatales han estado recibiendo puntualmente el FASSA, que es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. «No solamente no se les ha escamoteado un solo peso, se les han adelantado partidas trimestralmente, entonces recursos si hay ¿qué fue lo que pasó? que ahora todas las medicinas las compra el Gobierno Federal y no es como antes que los Estados generaban sus propias compras y había aspirinas hasta de 50 pesos cada pastilla». Destacó además que antes de centralizar estas compras, Tamaulipas estaba entre los primeros estados con mayor sobreprecio en medicinas.

OTRO ASPIRANTE, victorense, el secretario de la comisión de relaciones exteriores de América del norte en el senado de la república, Américo Villarreal Anaya, afirmó que para Tamaulipas la puesta en marcha del nuevo T-MEC, representa un impacto positivo en materia de inversiones extranjeras que se traducirán en el mejoramiento de las cadenas productivas y la creación de mayores empleos para la prosperidad de los mexicanos. El senador reconoció que con el encuentro en Washington entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald J Trump se demuestra que la relación entre México y los Estados Unidos está en su mejor momento.

“Tamaulipas tendrá un papel preponderante porque es muy fuerte en sus vínculos comerciales con Texas y los Estados Unidos, debido a sus cruces fronterizos y puertos marítimos, siendo atractivo para la inversión en la industria maquiladora, de empresas de importación y exportación de mercancías y productos agrícolas, entre otros”, subrayó. El senador AVA agregó lleno de optimismo que el nuevo acuerdo comercial afianzará la buena vecindad entre naciones y fortalecerá el desarrollo económico de las regiones de américa del norte.

“Comparto con todo el orgullo tener un presidente estadista, que fue a hablar con nuestros vecinos de nación a nación, buscando las mejores oportunidades para los mexicanos, sin duda el mejor discurso pronunciado en Estados Unidos en mucho tiempo y reconocido por su presidente”, destacó. Dijo que los agoreros del desastre nuevamente quedaron ridiculizados con el peso de la realidad. Consideró que el histórico Tratado México-Estados Unidos-Canadá dará confianza para la recuperación económica y certidumbre a los sectores productivos de México para los próximos años. “Nuestro apoyo incondicional al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de nación, aseveró el legislador de MORENA.

ALEJANDRO MORENO, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que “los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el rigor de la ley”. Subrayó que “no admitimos la confusión de igualar la conducta de un individuo a la de una institución”. “No hay registro, ni en el padrón actual ni en el anterior, de que Emilio “L” haya militado un solo día en nuestro partido. El PRI rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatir la corrupción”, aseguró. Puntualizó que la Fiscalía General de la República será la responsable de que se lleve el debido proceso, como a cualquier ciudadano.

El líder nacional del tricolor sostuvo que rechaza enérgicamente “calificaciones y acusaciones generalizadas de que la corrupción ha llegado al extremo, de quienes han calificado que todos los mexicanos son corruptos y, por lo tanto, se nieguen las realidades de la fortaleza de los valores de nuestro partido, y de sus hombres y mujeres que día a día han aportado lo mejor de su vida para merecer el respeto individual”. “Existen deficiencias en el sector público que llevaron a la deslealtad de funcionarios y desviaciones de su encargo”, subrayó. Recordó que “la imagen de México en el mundo estaba caracterizada por la atracción de inversiones, por su credibilidad y fortalecimiento económico, político y social”.

Puntualizó que “el PRI siente un gran orgullo por haber contribuido a la paz orgánica en la que varias generaciones de abuelos, padres, hijos y nietos han construido el México del siglo XX y siglo XXI, en una cultura producto del marco legal que nos dotó el régimen constitucional”. Asimismo, reconoció “el valor de la experiencia y la innovación de los jóvenes, hombres y mujeres que desde diferentes puestos y cargos públicos han contribuido al crecimiento de México, sin dejar de condenar a quienes como individuos incurrieron en desviaciones, defraudando la confianza de la ciudadanía, y de quienes les dieron la oportunidad de ocupar un puesto”. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que este instituto político está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción.

“Habremos de lamentar si priistas se ven involucrados en actos de corrupción. Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y han traicionado también al PRI”, aseguró. Alejandro Moreno, sostuvo que “nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. Las instituciones mexicanas, para cumplir sus altos cometidos, deben estar al margen de funcionarios y empleados que las traicionan con desvíos y abusos”. “Fortalecer a las instituciones requiere combatir la corrupción y no pueden separarse de su sentido público, para atender intereses particulares. La corrupción es una forma, por tanto, de privatizar instituciones públicas, lo que sin duda es una perversión que no se debe tolerar”, subrayó.

