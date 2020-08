Cd. Victoria, Tamaulipas, 24 de Ag. de 2020.- Como un hecho innovador el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) implementó el pre-registro en línea para las y los aspirantes para el próximo Proceso Electoral Ordinario

2020-2021, en la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en fungir como consejeras y consejeros distritales y municipales electorales, implementado en la etapa de “Inscripción de las y los aspirantes”.

En ese sentido, se registró una participación histórica en pre-registro con un total de 2,069

aspirantes, de los cuales 1,366 realizarán la entrega personal en sedes alternas del

IETAM, como son Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, El Mante y Tampico; y

un total de 705 aspirantes solicitaron su registro mediante el servicio de paquetería, por lo

que una vez que concluya ésta etapa, se conocerá el total de registros.

El Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral, Lic. César Andrés Villalobos

Rangel, mencionó que en los términos de lo que se establece en la convocatoria,

realizaron el pre registro un total de mil 31 son mujeres y mil 38 hombres, cuyos rangos

de edad se distribuyó de la siguiente manera:

Un total de 64 jóvenes de entre 18 a 20 años, mil 456 aspirantes de 21 a 45 años; en

tanto, de 46 a 60 años de edad, se inscribieron un total de 460 ciudadanos; mientras que

de 61 hasta más de 76 años, participan 89 ciudadanos..

El Director Ejecutivo, dio a conocer la asignación de turnos para aquellos aspirantes que

seleccionaron la modalidad de “Entrega personal en las sedes alternas del IETAM”, así

como las sedes habilitadas, los folios de Pre-registro de las y los aspirantes, fechas y

horarios para realizar la entrega de la documentación que integrará el expediente.

Es importante destacar que para acudir a la entrega de expedientes, se tendrá que

atender las siguientes instrucciones sanitarias, como acudir a la sedes alternas en la

fecha y hora que le fueron programadas; respetar el horario para evitar aglomeraciones,

previéndose una tolerancia de 5 minutos, respetar el distanciamiento entre las personas;

uso obligatorio de cubre bocas y gel antibacterial; acudir sin acompañantes.

Además, no se permitirá el acceso a personas con temperatura superior a los 37.5

grados; deberán de atender las medidas implementadas por el personal Instituto con la

finalidad de minimizar el riesgo de contagio a Covid-19; la asignación de turnos se

realizará en bloques de 20 minutos; el tiempo estimado para la recepción de documentos

no deberá de superar los 15 minutos por aspirante, y finalmente, en caso de la o el

aspirante se presente después de los 5 minutos de tolerancia o no se presente a la

citada cita, se podrá agendar nueva cita, siempre y cuando siga habilitada la sede a la

que deberá de acudir a cada uno de los aspirantes.

En tal sentido, se informa que la sede en VICTORIA para la entrega de los expedientes

de aquellas ciudadanos y ciudadanos que mostraron interés en realizar el pre registro, la

recepción de los documentos es en el Salón C106, Edificio “Derecho” de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada

en el Boulevard Adolfo López Mateos S/N Zona Centro, CP 87149 en Ciudad Victoria,

Tamaulipas. Las fechas de recepción son a partir del 25, 26, 27, 28 y 31 de Agosto de

2020, 1, 2, 3 y 4 de Septiembre de 2020.

Para la sede en NUEVO LAREDO, el lugar de recepción de documentos es el Centro de

Excelencia de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Universidad

Autónoma de Tamaulipas, ubicada en Av. Luis Echeverría Infonavit, Fundadores, C.P.

888275 Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los días para la recepción de documentos son 27 y

28 de agosto de 2020.

La sede de EL MANTE, para recibir la documentación de las y los aspirantes, se habilitó

la Sala alterna de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Universidad Autónoma de

Tamaulipas, ubicada en el Blv. Enrique Cárdenas González No. 1201 pte. Calle Violeta

Col. Jardines C.P. 89840 El Mante, Tamaulipas. La fecha de recepción son 26, 27 y 28 de

Agosto de 2020.

En tanto, en TAMPICO, la recepción de documentos es el Centro de Excelencia Tampico,

Centro Universitario Tampico-Madero Universidad Autónoma de Tamaulipas, con

dirección del boulevard Adolfo López Mateos Esq. Av. Universidad C.P. 89339. Los días

de recepción son, el 31 de Agosto, 1, 2 y 3 de Septiembre de 2020.

La sede en REYNOSA, está ubicada en el Edificio de Postgrado de la Unidad Académica

Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, teniendo

como dirección, Carretera Reynosa – San Fernando cruce con canal Rodhe Col. Arco Iris

C.P. 88779. Para la entrega de documentos serán 31 de agosto, 1 y 2 Septiembre de

2020.

Finalmente, la sede en MATAMOROS, Centro de Cómputo “CG1” de la Facultad de

Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros Universidad

Autónoma de Tamaulipas Sendero Nacional, Km. 3. Las fechas de recepción de

documentos es 2, 3 y 4 de Septiembre de 2020.