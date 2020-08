Hola, qué tal.

Con enorme alegría te saludo, deseando de todo corazón que tú y tus seres amados estén gozando de

bienestar y prosperidad.

El día de hoy, con tu aquiescencia, narraré parte de una vivencia de dos grandes amigos, cuya

invaluable amistad databa de mucho tiempo…de lustros…de décadas.

Estos dos grandes amigos dejaron de verse sin razón alguna, como suele acontecer, las prisas, el

trabajo, las ocupaciones, les impidieron coincidir por largo tiempo.

Un día, la hija de uno de ellos murió.

De manera por demás sorpresiva, súbita e intempestiva llegó a uno de esos hombres -su padre- la

noticia de su deceso.

Después de algún tiempo, el amigo también lo supo.

Fue de manera inesperada, en una de esas llamadas “casualidades”, en una conversación con alguien

que aparentemente nada tenía que ver con su amigo del alma, como en ocasiones ocurre.

Al enterarse de la muerte de la hija de ese ser tan apreciado, quedó pasmado, fue un golpe terrible

que lo doblegó de dolor, a grado tal que le fue imposible acudir al encuentro con su gran amigo.

Tal vez de modo ilógico, incomprensible y quizás hasta aparentemente absurdo, le hizo falta la fuerza

para acercarse a acompañar -cuerpo a cuerpo- a su gran amigo, porque sí estaba con él, pero de otra

manera, ya que en realidad no dejaba de pensar en lo sucedido y en la profunda tristeza de aquel

hombre con quien tantas y variadas cosas había compartido.

Pasaron semanas, meses, años incluso, en los que se mantuvieron físicamente alejados.

Una mañana, sin haberlo planeado, decidió hacerlo y se dirigió a la casa de su gran amigo, cavilando

acerca de la forma en que éste pudiera recibirlo.

¿Qué le diría a su amigo? ¿Cómo explicar su lejanía? ¿A qué obedeció su ausencia?

Eran esas sólo algunas de las preguntas que tanto y tanto tiempo este hombre se estuvo reiteradamente

haciendo; ya iba en el trayecto y no era aún capaz de quitarlas de su mente.

Luego, el momento de coincidir…

Como si el tiempo no hubiera transcurrido, estando la puerta abierta, entró a aquella casa como

siempre, un tanto en el asombro pero con el permiso y silencioso gusto de las personas de la familia

que estaban allí.

Avanzando hacia su amigo, pronunció en voz baja su nombre, quien hasta ese momento no se había

percatado de su presencia, pues se encontraba mirando a otro lado, tal vez observando la nada, como

en el dolor llega a pasar.

Por prolongado tiempo, no hubo palabras, sólo un fraternal abrazo acompañado de un llanto mutuo

sumamente elocuente.

“¡Perdóname!”, le dijo, “por favor…te pido que me perdones”.

“No sé cómo explicarte que no podía venir, me hizo falta fuerza… sé que hice mal… que me

equivoqué al no estar así, aquí contigo, por favor perdóname.”

Con lágrimas rodando por sus mejillas y con gran dificultad para expresar su pensar y su sentir, su

amigo le contestó mirándole a los ojos con ese amor que la amistad otorga: “me hiciste mucha falta”.

“Durante todo este tiempo he extrañado tus palabras de consuelo, no te imaginas cuánta falta me

hiciste. Pero no te preocupes. ¿Sabes? Jamás sentí enojo hacia ti, sólo añoré mucho estar contigo, así

que te darás cuenta que no existe motivo para pedir perdón, porque muy en mi interior, aunque no

estaba enterado del porqué no venías, sabía también que a tu siempre afectuosa manera estabas

siempre conmigo. Además, prefiero disfrutar plenamente estos instantes con tu muy grata compañía,

que fijarme en aquellos momentos en los que estuviste ausente.”

En un afectuoso abrazo sellaron este reencuentro, sin más decir… sin más hablar…

Considero que esta experiencia fortaleció e hizo más estrechos sus lazos de aprecio.

Robusteció a ese valioso don de los seres humanos que es incluso necesario para la supervivencia,

ese regalo de Dios en el que están inmersos el amor, la confianza mutua, la complementariedad y el

afecto desinteresado, esa gracia que es la amistad.

Estoy convencido también de que la proximidad que esa amistad les prodigaba, los hizo capaces de

sobrepasar los muros del tiempo y el espacio, vinculados perpetuamente a través de esa frecuencia

ilimitada e infinita, que es la frecuencia del amor verdadero.

Me despido de ti con fe y esperanza de que pronto nos reencontraremos.

Dr. Raúl Carrillo García

Correo electrónico: raul.carrillo@caped.edu.mx

Facebook: Raúl Carrillo García

Impo Caped Victoria

Instagram: @CapedVictoria