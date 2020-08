Ciudad Victoria, Tamaulipas (10 de Agosto del 2020) El Gobierno de Tamaulipas a fin de implementar un programa emergente para el arreglo del bacheo a nivel estatal, han dispuesto 700 millones de pesos para la solución y mejoramiento de pavimento que ha sido muy dañado.

Esto lo indicó Cecilia del Alto López, Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, este programa se creó luego de una temporada de lluvias en todo el Estado donde las calles sufrieron daño y han surgido más baches, comentó:

“Los municipios no aportan nada porque no tienen dinero, recuerda que el gobierno federal no ha aportado recursos prácticamente a los municipios para las obras que normalmente tenía con Desarrollo Regional, que era donde ellos se apoyaban para hacer obras de infraestructura, prácticamente esto esa fondo perdido para el gobierno del Estado, un apoyo total a los alcaldes”.

También indico que el material para implementar el bacheo normalmente es directamente donado por PEMEX (Petróleos Mexicanos) y en otras ocasiones debe ser los empresarios quien gana las licitaciones o contratos; recalco que hay un programa muy importante y que han estado haciendo alrededor de 700 millones de pesos para Reynosa y para los demás municipios.

Esto incluye las pavimentaciones, bacheo, alumbrado y banquetas; insistió que todo esto se incluye en la rehabilitación de las principales vialidades de Reynosa (también puentes y carreteras) y en el resto del Estado. Las acciones se van dirigiendo y hay un monto asignado a cada municipio que se verá con cada alcalde de acuerdo a sus prioridades.