México, 10 de Agosto 2020. El director técnico de los Rojinegros del Atlas Rafael Puente reconoció sentirse agradecido con sus jugadores por el gesto de defenderlo ante su directiva durante la semana anterior, tras la derrota frente a Pumas, y haber podido dirigir al Atlas en esta semana dijo que es su «logro más representativo» como director técnico en su corta carrera en los banquillos.

La directiva de los Rojinegros del Atlas tenía la decisión tomada de cesar a Rafael Puente tras la derrota frente a Pumas del pasado lunes en el Estadio Jalisco, pero el plantel de futbolistas abogó por Puente y sus colaboradores y solicitaron un encuentro más. Pese a la nueva oportunidad, Atlas no ganó, ahora su destino queda en manos de la directiva.

«Lo expresé con los jugadores y lo que pudimos vivir en conjunto con el cuerpo técnico esta semana, créeme que profesionalmente es el logro más representativo que he tenido por encima de lo que fue ascender con Lobos BUAP y por encima de clasificar con Gallos Blancos, es cierto que mi carrera es corta pero fue muy gratificante porque soy un convencido de que no hay nada mas valioso que dejar huella con la gente que tienes el privilegio de trabajar. Sé que su intención emanó del corazón y del convencimiento de que trabajando como equipo, podremos alcanzar los objetivos que nos hemos trazado y estoy muy satisfecho», indicó Rafael Puente en una breve conferencia de prensa.

Sobre el resultado ante San Luis, en el cual manejó el encuentro durante varios tramos del compromiso, pero que no supo manejar la ventaja y casi le dan la voltereta, admitió que sus jugadores lograron trasladar a la cancha lo que expusieron en el video para dar la cara ante la afición.

«Con la frustración de no podernos llevar los tres puntos pero sumamente orgulloso de cómo nos representaron los futbolistas. Se habló mucho en la semana y claramente se dijo y las opiniones fueron de que trasladaran a la cancha lo que expresaron en la semana y no tengo duda de que así lo hicieron. Un equipo que no bajaron los brazos, que lucharon siempre hasta el final, que intentaron y desafortunadamente no se puede llevar los tres puntos pero nos representan dignamente, fue combativo y luchó sin cesar en ningún momento», expuso Puente.