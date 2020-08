Los muchachos del Partido Movimiento Ciudadano quieren ver a al “alcalde” XICOTENCATL GONZALEZ URESTI tras las rejas y ya interpusieron denuncia en su contra en la Fiscalía Anticorrupción.

Pero no solo los del MC quieren ver a quien cobra como alcalde en Ciudad Victoria en la cárcel, casi la totalidad de los victorenses también, los únicos que no desean que XICO corra la suerte de estar en prisión son sus familiares y allegados y eso porque saben que sus carteras no seguirán engordando a la misma velocidad.

Hay algo más en sus allegados, son los únicos que le tienen afecto al presidente municipal pero ese no sería su mayor dolor sino que tienen miedo correr la misma suerte que él, mucho se habla de que su familia y colaboradores cercanos son sus cómplices en el desfalco al municipio.

El caso es que después de tantos señalamientos de la ciudadanía en contra de XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, y que muchas veces se mencionó que existían evidencias del mal uso de los recursos municipales, por fin los del MC se atrevieron a denunciarle formalmente, no solo en los medios o en redes sino también en la Fiscalía.

Claro, los del MC se atreven a denunciar hasta luego de que ya hay detenidos por complicidades con XICO, por el asunto de las factureras con las que se pagaron millones de pesos a empresas fantasmas, pero bueno, lo importante es que, aunque sea persiguiendo un interés u obedeciendo órdenes, ya se decidieron a interponen denuncia.

Ahora falta que este bien estructurada y se le dé el debido seguimiento a la misma porque de lo contrario la gente lo verá como un show, como la intención de engañar al respetable haciéndoles creer que de verdad van tras quien tiene a la capital tamaulipeca en un bache.

Nadamás falta que los que sean llamados a cuentas sean los que recibieron las ordenes, pues en la denuncia dicen que contra quien resulte responsable y ahí puede resultar que inculpen, responsabilicen, a otros y exoneren a XICO, quizá hasta esa es la intención.

Fue el dirigente municipal del partido naranja quien hace la denuncia e inmediatamente la ventila en los medios, obviamente el muchacho no actúa solo, hay una mano que le mueve.

Mientras en el PAN han guardado prudente y conveniente silencio, no hay elementos para defender al alcalde.

GONZALO LAN ZAMBRANO, así se llama el joven dirigente del MC en la capital tamaulipeca, es quien presentó la denuncia contra XICO o quien resulte responsable, su acusación es por el desvió de 10 millones de pesos y asegura que si la Fiscalía no hace bien su chamba y encubren a GONZALEZ URESTI acudirán a otras instancias, ¿será?, o pasará como cuando los regidores dijeron se opondrían a la aprobación del presupuesto y luego mansamente dieron reversa a su postura, como si les hubieran llegado al precio o llamado la atención de pronto los naranjas estuvieron de acuerdo con su alcalde, así que igual no se descarte que en esta ocasión solo esperen una buena negociación.

A decir verdad el que los naranjas sean quienes denuncien a XICO al PAN puede convivirle, y mucho, ya que sin mover un dedo se lo pueden quitar de encima, tienen la oportunidad de deslindarse y tratar de recomponer en camino pues de lo contrario la elección del próximo año se les complicara, el descontento popular, por la mala administración actual, es mucho.

En fin, la situación es que por fin se presenta una denuncia formal, aunque no sea muy consistente, en contra del alcalde de Ciudad Victoria y es ante la instancia correspondiente. Veremos el desenlace, la mayoría de los victorenses esperan vayan en serio y no sea solamente show, igual y si le buscan quizá puedan encontrar cosas de mayor peso para hacer una buena acusación, y aunque quizá los del MC solo quieran reflectores, pues es una realidad que el pueblo si quiere ver al alcalde tras las rejas.