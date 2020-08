La existencia de cuatro testigos que abonarían a la denuncia hechos presentada ante la Fiscalía General de la República por el ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, para encausar al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y al ex secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY, debió provocar una estampida de personajes vinculados al primer círculo del peñismo.

La video conferencia del Fiscal General ALEJANDRO GERTZ MANERO, fue como un timbre de alerta para personajes vinculados al CEN del PRI que presidió en su oportunidad el ex gobernador de Quintana Roo, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, pues según la denuncia de LOZOYA, en 2012 -liderazgo priista de COLDWELL- la compañía petrolera Odebrecht canalizó sobornos por más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial priista de ENRIQUE PEÑA NIETO.

LOZOYA ofreció pruebas documentales y videos a la Fiscalía General de la República, por lo que GERTZ MANERO anticipó que harán acopio del testimonio de cuatro testigos y otras pruebas, a efecto de solicitar la comparecencia del ex presidente PEÑA NIETO y su Secretario de Hacienda, quienes le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial de 2012,

GERTZ MANERO también refirió que la denuncia señala la compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, en la que se habrían pagado sobornos por 120 millones de pesos, donde estarían involucrados un diputado y cinco senadores.

Según la denuncia de LOZOYA, PEÑA NIETO y VIDEGARAY le ordenaron entregar 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de finanzas de un partido político, y después le dieron una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la Reforma Electoral.

Y todo esto, amigo lector, surtirá el efecto de un disparo en la línea de flotación del PRI, con repercusión en sus candidatos del 2021.

SESIONA, LA PERMANENTE

Aquí un paréntesis para recordarle que hoy miércoles a las 12:00 horas, se reunirá en el “Salón Independencia” del Palacio Legislativo, la Diputación Permanente que preside el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, también presidente de la Junta de Coordinación Política, bajo una importante agenda de trabajo.

ADIÓS A LA BATUCADA

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que, con 19,608 casos positivos, 14,071 recuperados y 1,298 decesos, la pandemia de Covid-19 parece que esta vez inhibirá en Tamaulipas la alegría carnavalesca de la batucada en las campañas, pues a un mes de que arranque formalmente el Proceso Electoral 2020-2021, la plaga del coronavirus no cede.

Al contrario, su crecimiento exponencial mantiene a Tamaulipas bajo semáforo rojo, lo que sugiere la posibilidad de que a la rígida legislación del Código electoral vigente, se agreguen las recomendaciones del Consejo General de Salud para impedir que se multipliquen los contagios y los decesos.

Es decir, que el Covid-19 provocará campañas políticas atípicas, pues las restricciones vigentes en materia de distanciamiento social impactarán las movilizaciones partidistas, con las cuales tradicionalmente partidos y candidatos mostraban “músculo” político.

Previsiblemente, los órganos responsables de la organización y conducción del proceso electoral concurrente del 2021, IETAM e INE, dictarán medidas adicionales a las contenidas en la legislación de la materia, aplicables a precampaña y campaña, una vez que el Consejo General de Salud, con el propósito de salvaguardar la salud de la ciudadanía que participe en los eventos partidistas.

MUÑOZ CANO, EN REDES

En otro tópico, deje compartirle que el ex secretario estatal de Desarrollo Social, MANUEL MUÑOZ CANO, celebró en familia sus felices 10 años de sobreviviencia tras ser sometido a un trasplante.

En redes, MUÑOZ CANO expresó su gratitud y su recomendación para donar órganos:

“Mis primeros 10

Hace 10 años estaba entrando al Hospital San José para ser exitosamente trasplantado de riñón.

Gracias a Dios, a esa persona que me dio vida y a su familia, al cuerpo médico encabezado por el Dr. ALEJANDRO VALDÉS en Nuevo León y al Dr. JORGE SALINAS en Victoria y sus equipos.

Agradezco especialmente a mi Madre que en todo momento estuvo siempre al pendiente y a mi lado; a todas las personas que con sus presencia, oraciones y buenas vibras me acompañaron.

A ti que te has dado este momento para leerme y que te lo agradezco de corazón, te pido me ayudes a seguir creando conciencia para que la donación de órganos sea algo que todos llevemos a cabo”.

A PROPÓSITO DE REDES

Nuestro amigo EZEQUIEL ÁLVAREZ CORNEJO utiliza ese medio para solicitar sus oraciones, en vísperas de ir a quirófano.

Vea:

“Estimados amigos, familiares y compañeros, después de una serie de análisis, estudios, biopsia, TAC tridimensional e interpretaciones diversas, prestigiados Doctores de la localidad, han llegado a la conclusión de una operación para solucionar el fuerte dolor de intestinos. Esta operación será el próximo martes a las 8:00 HRS. Por sus oraciones y plegarias les estaré agradecido…

Reciban un fuerte abrazo que envuelva el alma y acaricie el corazón”…

Y ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, postea desde Tampico:

Según el Presidente:

2006-2012: Narco/Estado.

2012-2018: Corrupto/Estado.

2018-2020: ¿Inepto/Estado?