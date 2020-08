SINALOA. 05 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los Programas Integrales de Bienestar llegan al 65 por ciento de los hogares en los 18 municipios de Sinaloa.

Tras encabezar la reunión de seguridad en Culiacán, el mandatario destacó que 8 mil mujeres y hombres están inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En conferencia de prensa matutina dijo que la educación se impulsa a través de becas en todos los niveles escolares; 9 mil 576 estudiantes de educación superior, 126 mil 478 alumnos de preparatoria y 68 mil 162 de nivel básico acceden a este beneficio.

En Sinaloa se construyen dos universidades públicas y se han entregado fondos de manera directa a las sociedades de padres de familia de 726 escuelas de educación básica; la meta es mejorar las instalaciones de 2 mil 239 escuelas de la entidad.

Se han entregado por adelantado hasta octubre 216 mil pensiones para adultos mayores y 19 mil 498 para niñas y niños con discapacidad; 5 mil 71 niñas y niños de estancias infantiles también reciben recursos.

En Sinaloa se cultivarán 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables a partir de la iniciativa Sembrando Vida y 10 mil trabajadores del campo fueron contratados para esa labor. Treinta mil 63 pescadores son acreedores a recursos de manera directa y 29 mil productores son apoyados en Producción para el Bienestar.

El presidente destacó que la producción agropecuaria se mantuvo aun con las afectaciones de la epidemia de COVID-19 y “esto significa que tenemos alimentos. No hemos padecido de falta de alimentos. No tenemos que preocuparnos, no hay que temer porque la gente va a tener recursos para su alimentación. No habrá hambre”.

El mandatario hizo el compromiso de entregar subsidios a los productores de maíz y trigo de Sinaloa. Actualmente en el programa de precios de garantía hay 18 mil productores, lo que representa una inversión de mil 600 millones de pesos.

En el caso de los créditos para la reactivación económica, en tres meses se han otorgado 26 mil créditos de 25 mil pesos a pequeños empresarios con una inversión de 700 millones de pesos; de estos, 12 mil 142 tienen trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social y 13 mil 895 pertenecen al sector informal.

“Estamos atendiendo a todos; empezamos con los de abajo, se tiene que apoyar a los pequeños productores y se tiene que apoyar a los más pobres. Por el bien de todos primero los pobres”, remarcó el jefe del Ejecutivo.

El presidente se comprometió a entregar 58 sucursales del Banco del Bienestar en Sinaloa y a terminar los caminos de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, el de Tamazula a Canelas y el de Tayoltita a San Ignacio; así como a construir la presa de Santa María.

Acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el presidente reafirmó su propósito de garantizar la paz y la tranquilidad a partir de oportunidades de desarrollo y bienestar.

Refirió que esas acciones y la llegada de remesas favorece la economía interna en el contexto de la crisis derivada de la epidemia de COVID-19.

“Este año, a pesar de la pandemia, va a haber un récord. Se puede llegar a los 37 mil millones de dólares. Les agradecemos mucho a nuestros paisanos que están en Estados Unidos porque ese dinero llega a más de 10 millones de familias. Las remesas y el apoyo que estamos dando ayuda a que la gente tenga capacidad de compra”, explicó.

En materia de seguridad, afirmó que la presencia de la Guardia Nacional es permanente en la entidad y hay resultados positivos, como la disminución de feminicidios, del narcomenudeo, de homicidios dolosos, de extorsiones y de robos de vehículos y a negocios.

Participaron en el diálogo con representantes de los medios de comunicación el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.