Al enterarnos de las críticas que ha hecho la titular de la Secretaria de la

Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en contra de la otrora

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, María del

Rosario Robles Berlanga, como periodistas y analistas políticos nos

preguntamos si conocerá la verdad del porque la otrora Jefa de Gobierno del

Distrito Federal, presidenta del PRD, ex Secretaria de Desarrollo Social de

México y ex diputada federal, está en prisión.

Con sus más recientes declaraciones publicadas Eréndira Sandoval nos deja

ver que si sabe el cuento de René Bejerano, conocido años atrás como “el

señor de las Ligas”, ya que asegura que en el Gobierno Federal no hay ni

perdón ni olvido, haciendo hincapié incluso en que ésta es la primera vez en la

historia en la que se inhabilita a servidores públicos del más alto nivel, como

Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX.

Quizá por su mayoría de edad o sabedora de que la vida da vueltas, como la

rueda de la fortuna, hoy arriba, mañana abajo, la titular de la SEGOB, Olga

Sánchez Cordero, por cierto ex Ministra en Retiro de la SCJN, en entrevista

radiofónica consideró que Rosario Robles debería llevar su proceso en libertad.

Remarca que los delitos que le imputan a la ex titular de la Secretaría de

Desarrollo Social y Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, NO AMERITAN

PRISION PREVENTIVA, lo que puedo asegurar, dijo, sin contar con el

expediente de Rosario Robles para dar una opinión técnica.

“Me parece que hubo un tema der una licencia de conducir que tenía otro

domicilio y fue lo que el juez consideró como motivo determinante para

mantenerla en prisión”, añadió, pese a que se aclaró que el documento era una

falsificación.

En ésta semana se cumplió un año de que Rosario Robles ha sido mantenida

en prisión y los amparos que ha presentado en contra de la medida cautelar

han sido rechazados. Por cierto la ex Jefa de Gobierno de la capital difundió

una carta en la que afirma que “la venganza de unos, la cobardía y el silencio

cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva” la tienen en prisión.

En la carta en la que hace público su sentir por mantenerla en prisión el

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que se le

acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, “se han

violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Se me

juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice”.

“Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme,

hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al

odio que me tienen”, apuntó.

“Llama la atención que soy la única en ésta condición. A quienes se les ha

acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos y a los

delincuentes del crímen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad.

La conclusión es clara : no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque

me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”, remarcó. A Rosario

Robles la entrevistamos varias veces siendo la presidenta nacional del PRD; es

una mujer de pantalones.

Por cierto trascendió días atrás que un juez de Argentina negó la extradición de

Carlos Ahumada a México. No pido ningún trato preferencial, no pido ninguna

situación especial. Como dice el señor presidente “amor y paz, abrazos”, nada

más. “Lo único que quiero pedir es que nos dejen vivir en paz, que dejen de

perseguirnos”, concluyó. Al parecer tiene que ver con el caso de Rosario

Robles.

En Canadá y México hay preocupación por el impacto que ha tenido en Estados

Unidos la pandemia del Coronavirus, país que ocupa el primer lugar con el

mayor número de personas contagiadas y también de personas fallecidas, por

lo que creemos que ambas naciones están sugiriendo a EEUU que la frontera

terrestre en los dos casos se mantenga cerrada por un mes más para evitar la

propagación del COVID-19 en el caso específico de México y de manera

permanente por el lado de Canadá.

Por cierto el sector empresarial y el comercio organizado de Ciudad Victoria

lamentan el abandono en que las autoridades tienen a la capital del estado,

sobre todo a la Calle Hidalgo de Victoria. Hace dos meses el presidente de la

Canaco, Juan Carlos Loperena González, solicitó a la Secretaría de Obras

Públicas y de Desarrollo Económico, dar mantenimiento no solo a la calle

Hidalgo sino a todo el primer cuadro de la ciudad, sin tener respuesta.

Sigue adelante el fracaso de la rifa del avión presidencial o de lo que vale, ya

que en el último reporte el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto,

establece que hasta el día 11 de agosto solamente se han vendido dos

millones 24 mil “cachitos”, que representan el 33 por ciento de los seis millones

de billetes que fueron puestos a la venta. Pero lo mismo ocurre con la venta de

la nave, ya que oficialmente no han dado a conocer el nombre de ningún

comprador.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reveló que los 10

estados de la llamada “Alianza Federalista” harán una consulta con los padres

de familia sobre el regreso a clases presenciales, en horarios diferenciados, en

espacios más amplios, que en una semana los niños puedan ocurrir tres días a

la semana en horarios más pequeños.

Dijo que no se trata de “una ocurrencia política” el regreso a clases de manera

presencial, pero la realidad indica que “nunca estaremos en semáforo verde”,

como establece el gobierno federal para el regreso a clases.

Con miras a fortalecer la capacitación académica, la Universidad Autónoma de

Tamaulipas (UAT) impartió a los docentes el tercer bloque del curso-taller

“Diseño Instruccional y Desarrollo de Objetos de Aprendizaje”, durante los días

11, 12 y 13 de agosto.

Organizado por la Secretaría Académica de la UAT e impartido en línea a

través de Microsoft Teams, el bloque tres del curso abordó el tema de

Recursos multimedia y su integración a la plataforma.

El propósito es apoyar a los docentes en la elaboración de materiales de

aprendizaje que puedan ser utilizados en las diferentes plataformas y/o

sistemas de aprendizaje considerados en la propuesta de la modalidad mixta.

Durante éste bloque se abordó la integración del diseño curricular, instrucciónal

y el armado de la asignatura en línea, utilizando estrategias didácticas en la

distribución de unidades, instrumentos de evaluación, cuestionarios en línea,

portafolio, evaluaciones finales y la planeación de los web conference.

