PRI, levántate y anda,/

militancia así reclama;/

viven verdadero drama/

por Lozoya y demanda…

…Por descrédito brutal/

unos con otros se miran,/

por el pasado suspiran/

¿estará cerca el final…?

La historia y situación que actualmente vive el Partido Revolucionario Institucional (PRI), resulta muy interesante y no debe hacerse a un lado o pasarse por alto.

No tiene ningún desperdicio seguirle la pista al partido que una vez fue “todopoderoso”, que una vez representó la “dictadura perfecta” y fue la “agencia de colocaciones” más grande de Latinoamérica.

Resulta extremadamente atractivo (y morboso) saber cómo le hará la dirigencia nacional y el resto de las locales, para salir de toda esa pestilente vorágine de escándalos en que la han metido sus connotados actores tricolores.

Mientras el PRI conserve el registro no se le puede dar por muerto, incluso hoy que está en etapa terminal. Aunque en honor a la verdad, el PRI no es Lázaro y de momento la ventanilla de los “milagros políticos” está cerrada.

El tricolor tiene todo en contra: (1) Ya no cuenta con aquella fuente inagotable de recursos que representaba la Presidencia de la República y los negocios que de ella emanaban; ¡está en quiebra!

(2) Perdió muchos cuadros importantes y militancia, así como estructura; prácticamente el partido se vació… (3) Sufre de un brutal descrédito, por culpa de expresidentes y exgobernadores que se “bañaron” bien feo con el dinero público.

(4) No representa, de momento, ningún atractivo para los empresarios que gustan “invertir” a largo plazo en campañas donde el triunfo está asegurado; incluso ya le sacan la vuelta al PRI.

(5) El discurso “conciliador y provocador” de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, es opacado por la tremenda tempestad de escándalos que azota al PRI. Según “Alito” ninguna contingencia les quedó grande, pero hoy comanda un partido que se ve empequeñecido.

(6) Tiene a dos ex presidentes en la mira de la Cuarta Transformación, ENRIQUE PEÑA NIETO y CARLOS SALINAS DE GORTARI, además de varios ex gobernadores presos y otros bajo fuertes señalamientos o acusaciones de corrupción.

Lo anterior es el panorama del PRI en el ámbito nacional. En el terreno local, es decir para el PRI tamaulipeco, el PRI de ÉDGAR MELHEM SALINAS, la situación es todavía más complicada.

La pregunta es simple: ¿Cómo convencer a los tamaulipecos que su PRI es la mejor opción, por encima de organismos políticos como el Movimiento de Regeneración Nacional y Acción Nacional?

Con dos ex gobernadores presos, además de un tercero, envuelto en severos escándalos de corrupción, al PRI estatal sólo le queda remar contra la corriente y hacerlo en una balsa que se hunde.

Aunque los priistas por lógica deben poner el mejor rostro —sonreír incluso— y emitir discursos positivos, propositivos y hasta románticos, la cruda realidad les pega brutalmente en el rostro.

Queda claro que ÉDGAR MELHEM no tiene culpa de la situación que vive el partido tras las acusaciones de EMILIO LOZOYA y las chapuzas de los ex gobernadores, pero sí le toca vivir y sufrir la situación de un partido heredado en bancarrota y desacreditado.

Es ahí, en esa cruda realidad, donde radica lo interesante del PRI, ¿Podrá levantarse y andar… o en definitiva ya se le debe dar por muerto…? Los priistas tienen la última palabra… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Todo indicaría que la Cuarta Transformación, a través de la Fiscalía General de la República, la “tiene fácil” en eso de llegar hasta las últimas consecuencias en el “Caso Loyoza”… Con el paso de los días la realidad es otra y muy distinta… El Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está jugando una mano muy delicada; si no consigue comprobar los señalamientos que LOZOYA hizo a connotados priistas y panista, podría perder la credibilidad y acelerar la caída del control de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones… Como show mediático toda la trama que ofrece la 4T está de rechupete, bien sabrosa, pero es en el desenlace donde todo puede echarse a perder y hay quienes aseguran que así será; LOZOYA iría a la cárcel, los señalados libres y la 4T desacreditada… ¡Qué gacho Tacho!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– El expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO (EPN) vendrá a México si lo llaman a declarar (¿a quién manda?), dirá lo que sabe y también dirá que no sabía nada de las actuaciones cochambrosas de EMILIO LOZOYA AUSTIN… Se declarara “totalmente culpable de confiar en sus subordinados”, se prestará al show, ayudará a levantar la imagen del presidente LÓPEZ OBRADOR y se va a retirar sin ser tocado e incluso premiado… Los pactos se respetan y como ejemplo está aquel famoso saludo a la madre de uno de los empresarios criminales más famosos del país… El Presidente tiene una piel muy dura a las críticas, que saldría bien librado si “suelta” a EPN… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y toda la red que comanda, deben realmente estar preocupados porque están en el radar de la Cuarta Transformación… Cuentan que con dos simples preguntas se puede adivinar lo que vendrá: ¿Quién de CALDERÓN y PEÑA le “robó” la Presidencia a LÓPEZ OBRADOR…? ¿Quién de CALDERÓN y PEÑA le reconoció el triunfo a LÓPEZ OBRADOR…? ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Mientras el escándalo por el “Caso Lozoya” está a todo lo que da y acapara todos los reflectores, hay un conflicto muy serio que afectaría al pueblo tamaulipeco y es una riña entre la Federación y el Estado que no ha bajado de intensidad… Los resultados podrían ser catastróficos para la población e incluso para las autoridades de ambos niveles… ¡Upssss!

++CUENTAN QUE… El secretario general de la Sección 51, de lo que queda del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Tamaulipas, ADOLFO SIERRA MEDINA, anda con una sonrisa de oreja a oreja… Parece que ya regresó al camino de los suculentos negocios al amparo de la posición, de ésos que huelen muy mal pero que saben muy bien; más de dos mil 500 representados le hacen el caldo gordo… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… En la Capital, y dentro del PRI, quienes realmente querían competir por la Alcaldía, ahora lo están pensando y algunos se rajaron. Saben que las condiciones en que se encuentra hoy el partido tricolor no garantizan, ni por hastío, que regresen al poder y esa realidad difícilmente podría cambiar de aquí y hasta el día de las elecciones; no hay lana y no es rentable invertir… Pero además, el saqueo que XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI hace en la Alcaldía, dejará un Ayuntamiento endeudado que amarraría las manos a quien llegue, sea del partido que sea, e impediría hacer esos fantásticos negocios por todos conocidos… ¡Qué-o-g-t!

