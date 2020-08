Tampico, Tamaulipas, 20 de Ag. de 2020.- Pescadores y despicadoras del sur de Tamaulipas piden al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que cumpla a todos los del sector con el apoyo económico

de 7 mil 200 pues faltan arriba de mil trabajadores de esa rama de recibir ese beneficio.

Alicia Hernández Ogazón, dirigente de la Unión de Despicadoras y Pescadores de la zona

hizo ver que hay un grave problema de trabajo en ese sector a causa de la veda y de la

pandemia y necesitan el apoyo de la Federación.

«El gobernador se ha enfocado en dar apoyos en ciertas cosas pero el presidente de la

República que tanto habla de ayudar al sector pesquero no ha cumplido. Sí se dio apoyo de

7 mil 200 pesos a través del antes llamado Sagarpa luego Pesca y luego no sé qué más, pero

no salieron todos beneficiados, los demás, más de mil quedaron fuera», señaló.

Hernández Ogazón hizo ver que los enviados de la Federación no corroboraron quienes

eran los verdaderos trabajadores de la pesca a la hora de levantar el papeleo y beneficiaron

a quienes no debían.

«Faltan arriba de mil gentes en el sector pero los enviados de la Federación se pusieron a

apoyar y no se fijaron en que si tiene o no libreta de mar y apoyaron a quienes no eran

pescadores ni despicadoras y dejaron fuera a muchos que sí son de esa rama», finalizó.