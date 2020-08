Pues ahí tiene usted que la Fiscalía General de la Republica dice que EMILIO LOZOYA interpuso una denuncia de hechos en contra de ENRIQUE PEÑA NIETO y LUIS VIDEGARAY a quienes acusó le ordenaron recibir sobornos por 100 millones de pesos de Odebretch para la campaña presidencial en el 2012.

Parece se está ante el juicio del siglo, pero ¿y las pruebas?, ¿tendrá tanta validez la palabra de LOZOYA como para que baste con eso para hacer acusaciones?

Mientras no expongan las evidencias de los dichos de LOZOYA todo queda en un show, un buen distractor.

Claro que no se duda que le hayan ordenado recibir sobornos y con ellos pagaran orquestadores de campaña para garantizar el triunfo, porque además no sería la primera vez, siempre hay apostadores, quienes les invierten a los candidatos para luego cobrar caros sus favores, cuando menos triplicar lo gastado.

En eso de la política todo es posible, más cuando se le está apostando a que luego de ganar podrán disfrutar a placer de los recursos de suelo, aire y mar de este bello país, realizar negocios millonarios donde se tendrían ganancias inimaginables, pero en la acusación se tienen que tener pruebas, constancia. La justicia no se basa en dichos.

El caso es que dice ALEJANDRO GERTZ MANERO, Fiscal General Federal, que LOZOYA acusó que VIDEGARAY y PEÑA le ordenaron recibir y luego entregar el dinero de Odebretch a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron en la campaña del expresidente, ahora falta que lo demuestren y lo que digan los implicados.

Insistimos, no se duda que eso haya sucedido, pero para que llamen a cuentas a los inculpados falta que tengan las pruebas. A menos de que las tengan y estén esperando el momento para hacerlas públicas.

Hasta ahorita ni siquiera se ha ventilado video o audio de las confesiones de LOZOYA, aun así los del Gobierno Federal quieren dar la impresión que adoptando el método gringo, con sus testigos protegidos, se va en serio en el combate a la corrupción y comenzarán barriendo como se barren las escaleras, de arriba para abajo, pero hasta que los mexicanos no veamos a PEÑA NIETO detenido nada vamos a creer.

Con todo y el tamaño de las “confesiones” de LOZOYA, inculpando a ENRIQUE PEÑA NIETO y LUIS VIDEGARAY, ellos no se han manifestado para defenderse, ¿será que a algo se atienen?, pareciera que sí, bien saben que no pasara nada, que no hay modo de que les comprueben todas esas acusaciones.

Puede LOZOYA hablar mucho, pero si no hay como compruebe sus dichos es probable que solo queden en eso, porque si el dinero fue entregado en efectivo, como suele suceder en las campañas, no hay comprobante alguno que los inculpe, las palabras de un detenido resultarían inservibles si no hay evidencia.

De acuerdo a lo dicho por el Fiscal Federal, EMILIO LOZOYA comenzó a dar santo y seña del cómo abusaban del poder, sobornaban, hacían gala de tráfico de influencias, impunidad y corrupción los políticos del pasado, pero ¿a poco él era una blanca palomita?, obviamente no.

Al escuchar a GERTZ hablando de todo lo que LOZOYA denunció propios y extraños se preguntan si a ENRIQUE PEÑA NIETO le sentara bien el atuendo de presidiario.

Los testimonios de LOZOYA parecieran más un traje a la medida para la Cuarta Transformación, para una buena distracción, y buena parte de la población duda que el expresidente de la nación, ENRIQUE PEÑA NIETO, sea llevado a prisión.

Sin que se hable de pruebas el caso de las confesiones de LOZOYA hasta parece solo una estrategia, una cortina, para tener a los mexicanos entretenidos con algo que quizá ni siquiera pasara porque es un hecho que los ciudadanos al escuchar que quienes se enriquecieron groseramente en las administraciones federales pasadas serán llamados a cuentas por la justicia lo aplauden, pero de eso a que suceda falta por ver.