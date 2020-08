México, 02 de Agosto 2020. Apesar de que los Tuzos consiguieron un punto valioso ante Tigres en los últimos minutos, el entrenador blanquiazul, Paulo Pezzolano, dijo que no le gustó el funcionamiento de su equipo, por lo que considera que el empate es muy bueno.

«Nosotros queremos salir a ganar en todas las canchas hoy no lo demostramos, y no nos vamos contentos, el resultado suma, pero nunca me voy a conformar con un empate, hay que seguir mejorando en el funcionamiento. Fuimos inferiores a Tigres.», aseveró.

Asimismo, el uruguayo sostuvo que es complicado enfrentar e equipos tan poderosos como Tigres, pero que eso le sirve mucho a sus jugadores jóvenes.

«Jugamos hoy contra un equipo de calidad, si repasamos me voy con un punto a favor, pero el funcionamiento no fue de mi agrado, los jugadores van aplicando en sus posiciones y los jóvenes se rozan con los jugadores importantes», mencionó.

Los hidalguenses consiguieron su primera unidad en el actual torneo y buscarán su primera victoria el próximo jueves cuando enfrenten a Querétaro.