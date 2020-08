Ciudad Victoria, Tamaulipas (15 de agosto de 2020).- El presidente de la Asociación de Padres de Familia en Tamaulipas, Miguel Ángel Carreón, reconoció la decisión de no cobrar cuotas escolares en el inicio del nuevo ciclo escolar aunque destacó que estas nunca han sido obligatorias y que son encaminadas en conciencia de mejorar las condiciones de las escuelas en los alumnos de la entidad.

“Las cuotas escolares para padres de familia siempre han sido voluntarias, la participación de los padres de familia deben ser de una manera voluntaria y estamos de acuerdo que no se condicione la inscripción al pago de cuotas”, expresó.

Dijo que los padres de familia y alumnos están listos para iniciar bajo la nueva realidad el ciclo escolar con las condiciones que generan la emergencia sanitaria por COVID19 “Desgraciadamente no existen condiciones seguras que den confianza a los padres de familia para mandar a los muchachos a la escuela, el que vaya a empezar de manera virtual las clases es un beneficio, por que de otra manera los chicos quedarían aun mas rezagados”.

En este sentido el presidente de los padres de familia en Tamaulipas dijo que a pesar del anuncio hecho para que la dinámica de clases sea por medio de radio y televisión, los padres de familia apoyan mas las clases interactivas a distancia

“El hecho de que se vaya a privilegiar la televisión y la radio para lugares mas alejados, es en lo que no estamos muy de acuerdo, creemos que habrá un retroceso en la educación y debiera potenciarse o debiera manejarse mas las clases interactivas en línea de manera virtual de tal suerte que fuera mas enriquecedora para el alumno”, expuso.

Por último dijo que seria importante que el gobierno pudiera otorgar algún tipo de apoyo para las escuelas particulares para que puedan subsistir pues dijo atienden a un numero importante de la población que de no ser así, el sistema público no lo pudiera abarcar.

“Nosotros recocemos la labor educativa y social que realiza la escuela privada y creemos que debieran fortalecer hasta mas no poder las escuelas privadas por que atienden un buen numero de alumnos que de no ser atendidos de esa manera, tendrían que ir a la escuela publica y al día de hoy no creo que haya una ciudad, escuela, que soporte o pueda atender toda la demanda educativas que no pudieran ser atendidas por las escuelas particulares”, señaló.