Una de las cortinas de humo a las que está acostumbrado el Titular del Ejecutivo,

es ahora el caso de Lozoya, a quien el Presidente trajo de España con la única finalidad de

golpear a “sus enemigos”, sobre todo con fines electorales, y por ello lo trajo y ni un solo día a

pisado una penitenciaría y ha recibido trato de Jeque Árabe, con todas las atenciones y

comodidades y todo a costas de nuestros impuestos.

Y da la casualidad que para López, su enemigo predilecto es FELIPE CALDERÓN, y

contra él tiene enfocadas las baterías, y el principal artillero que tiene es Lozoya, puesto que ese

es el precio de su libertad y ha iniciado el bombardeo, solo que primero lo está haciendo con

disparos que no dan en el blanco o que no tienen la fuerza destructiva necesaria sin afinar, con

esto quiero decir que solo son dichos y no ha mostrado prueba alguna de sus acusaciones, y esto

de una u otra manera y esa es la intención de Andrés de desprestigiar a quien considera la única

persona con suficiente fuerza para impedir que en las próximas elecciones se apodere totalmente

de la Cámara de Diputado llevando a personas afines y dóciles a él vía su movimiento.

Y las famosas pruebas de las que hace alarde E. L. supuestamente las tiene

reservadas para exhibirlas a mediados de 2021, o sea en plena campaña electoral, en donde

México Libre participará con candidatos propios y conforme a las encuestas de diversos medios y

estudios de especialistas, la intención de voto para México Libre es de 10.3, y conforme pase el

tiempo y una vez constituido como Partido éste porcentaje ira a la alza.

¿Pero que se espera de las denuncias y supuestas pruebas con las que amenaza

Lozoya o mejor dicho AMLO y de las cuales todos los que votaron por él exageran y ponderan

como las que van a hundir a Calderón hasta verlo en prisión?

Nada, porque al Presidente lo único que le interesa no es enjuiciar judicialmente a

nadie, puesto que él ya se convirtió en juez y el “pueblo bueno” en gran jurado y ya fue juzgado

y condenado por los supuestos delitos que está utilizando como propaganda sucia y que va a

arreciar conforme se acerca la elección del 21 y todo va a quedar como una mala película.

Y para seguir comentando sobre temas que a todos nos preocupan…Aquí estamos!

Lic. francisco Javier Álvarez de la fuente

Alvarezfj.2@gmail.com