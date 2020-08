Meses antes de la elección del 2 de junio del 2019, en la que los tamaulipecos votaron abrumadoramente a favor de los 21 candidatos del PAN a diputados a la LXIV legislatura, un cercano colaborador del Ejecutivo estatal había negado categóricamente que hubiera planes de rendir la plaza a Morena, tras la apabullante victoria de LÓPEZ OBRADOR en la elección presidencial del 1º de julio del 2018.

Y es que un año antes, el 23 de junio del 2018, durante el cierre de la campaña presidencial de Morena en el recinto ferial de ciudad Victoria, el entonces candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, había advertido que en Tamaulipas no sucedería lo que ya había ocurrido en Coahuila con los hermanos MOREIRA, en donde RUBÉN sucedió en la gubernatura del estado a su hermano HUMBERTO.

Aquella vez, LÓPEZ OBRADOR pronunció con todas sus letras el apellido del Gobernador de Tamaulipas, para referir que “aquí no se repetirá el caso de los hermanitos MOREIRA”.

De aquél discurso propagandístico de AMLO, partió la suposición de que el PAN cedería a Morena en 2019 el Congreso local, como una forma de conjurar la dura advertencia del entonces candidato presidencial.

Pero no: cuando inquirimos al amigo del Gobernador sobre la posibilidad de entregar la LXIV legislatura a Morena, su respuesta fue una sonrisa.

Pero rechazó categóricamente la idea.

Hoy, con un escenario similar al del 2019, acaso más complicado, surge otra vez la interrogante: ¿Cederá espacios el PAN a Morena rumbo al 2021?

Quienes conocen el carácter del Gobernador, saben que no.

Luego entonces: ¿cómo hará para salir de su laberinto?

Nadie arriesga conjeturas.

Pero, los amigos que gobiernan con él y que lo han seguido en otras encrucijadas, confían en su inteligencia política.

Y saben que al final del día encontrará un “atajo”.

Mientras, sus adversarios se frotan las manos esperando sepultar en 2021 el cabecismo.

… Porque los relámpagos de la Sucesión gubernamental ya iluminan el horizonte político.

RIGO FUMIGA COLONIAS

A propósito, este lunes por la tarde, el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, echó a andar un nuevo programa de ayuda para los sectores más vulnerables de la población: «RIGO fumiga en tu colonia».

Dicho programa de fumigación nace ante la urgencia del combate al mosquito del dengue, mosquito momia o mosquito de la fiebre amarilla, es un insecto que puede ser portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades, como la chikungunya, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.

Residentes de colonias periféricas están poniéndose en contacto con el legislador Morenista para solicitar su apoyo, por esa razón, RIGO RAMOS se dio a la tarea de conseguir un equipo profesional de fumigación para atender tanta demanda ciudadana en ese sentido,

Para solicitar este servicio, pueden entrar a su página oficial de Facebook Rigoberto Ramos Ordóñez.

En Nuevo Laredo, como parte de las acciones que realiza el gobierno municipal para atender la pandemia del Covid-19, se autorizó la adquisición de tabletas para hospitales públicos y se trabaja en el marco legal para la correcta aplicación de sanciones por incumplir medidas sanitarias.

En reunión del Comité de Salud Municipal, el alcalde ENRIQUE RIVAS mencionó que lo que se busca es que menos personas resulten contagiadas.

“Queremos que cumplan con las medidas sanitarias, por eso la implementación de distintas sanciones, que ya se llevan a cabo a partir de esta semana, próximamente se realizarán operativos para quien no cumpla con las restricciones como el ‘Doble no Circula’ o transitar después de las 10 de la noche”, manifestó.

El Presidente Municipal resaltó que estas restricciones también aplican para los autos sin placas.

“En el caso de las personas que traigan un vehículo que no tenga placa, no debe circular los siete días de la semana, cualquier día que haya un operativo y se detenga el auto no identificado, será sancionado o incluso será sacado de circulación”, recalcó.

Otra de las acciones importantes en beneficio de la ciudadanía, es que RIVAS CUÉLLAR autorizó la adquisición de 8 tabletas electrónicas que se utilizarán en hospitales públicos para que puedan tener contacto familiares y pacientes COVID.

Cambio de orientación temática para compartirle que el Gobierno Municipal de Reynosa, que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ha construido 15 obras pluviales para disminuir los efectos destructivos de las lluvias, con una inversión histórica en el ramo de 196.4 Millones de Pesos, con la ejecución de 7 proyectos en desarrollo este año 2020.

Así, de 2017 al 2019 , el Ayuntamiento de Reynosa invirtió en infraestructura pluvial 139 Millones 683 Mil 22.67 pesos, mientras que otro presupuesto de 56 Millones 734 Mil 188.17 pesos, permite la construcción de 7 obras actualmente en proceso, para ampliar el sistema que ayudará a mejorar el desalojo de las aguas de lluvia en distintos sectores.

La Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ aseguró que éstas son, «obras de gran magnitud, de alto costo económico pero que han beneficiado y cambiado la vida de la gente», algo que quedó demostrado con las lluvias extraordinarias que dejó el huracán Hanna, y que en colonias como Paseo de Las Flores y Balcones de Alcalá, entre otras, el agua abandonó las calles en menor tiempo y evitó daños registrados anteriormente.