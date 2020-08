Mucho ruido generó el audio en el que el Secretario de Semarnat, VICTOR TOLEDO habla de lo mal que se manejan en la Cuarta Transformación y las disputas internas que bloquean cualquier buena intención de trabajar bien para la nación.

En audio que circula en las redes se escucha la voz de TOLEDO arremetiendo contra la 4T de la que también dijo no tiene ningún objetivo claro, que está lleno de contradicciones y existe una lucha de poder al interior del gabinete.

Dice que los intereses que tienen los integrantes del gabinete, incluso, el mismo Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, no van acorde a los ejes trazados como Cuarta Transformación en materia de medio ambiente.

“Quisiera compartirles a ustedes lo que hable, lo que he vivido, lo que he observado en estos 10 meses porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, por el contrario este gobierno está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en la lucha de poder al interior del gabinete, yo lo he notado en varias líneas”, se escucha a TOLEDO decir en el audio.

Pero ahí no queda todo, también dice que el Jefe de la Oficina Presidencial, ALFONSO ROMO, ha adquirido mucho poder dentro del Gobierno de la 4T, incluso es quien bloquea todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, bien sea en lo energético o agroecología.

El audio no es falso, la misma Semarnat no rechazo el contenido, quién sabe si las palabras del Secretario VICTOR MANUEL TOLEDO son de desesperación porque no puede realizar bien su trabajo o envidia que él no está en el grupo privilegiado, pero sea como sea algo que queda claro, aparte de los grupos de disputas hay traidores en la 4T pues el audio no se subió solito a las redes.

¿Qué explicación le daría TOLEDO al Presidente?, quien sabe, pero es un hecho que está inconforme por algo, de que la 4T no es lo que dijeron sería es obvio que no, las líneas con las que supuestamente trabajarían parece se torcieron o perdieron el rumbo.

Claro que TOLEDO no dijo mentiras, nada que buena parte de los mexicanos no sepan, de lejos y de cerca se ve que la 4T se está quedando en el camino, que cada quien jala para su lado, unos hasta parece están a la fuerza en el gabinete pues no le responden al Presidente como debieran, de hecho le contradicen.

Cierto es que en todas las administraciones hay luchas internas, grupos que quieren repartir el pastel pues saben que quien parte y comparte se queda con la mejor parte y para lograr estar en el grupo privilegiado se meten el pie unos a otros pero nunca exponen a su jefe. Por lo general cuidan las formas, situación que no está sucediendo con muchos personajes de la 4T, pero ventilar las deficiencias del gabinete de quien les confió una encomienda no los hace más decentes.

En fin, la situación es que en la 4T no necesitan enemigos, solitos se exhiben y destruyen.