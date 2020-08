Frente al Presidente de la república, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA proclamó que en Tamaulipas “se acabó el gobierno de los criminales y el crimen desde el gobierno”, al calificar como “irresponsables” a quienes lo atacan “con insinuaciones sin fundamento”.

‘“¿Y porqué cree que lo hacen?” -preguntó: “porque quieren sacar raja política, porque ven venir la elección. Son tan irresponsables, que no entienden que aquí este tipo de ‘politiquería’ cuesta vidas, aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente”, puntualizó.

“Esos ataques no son producto de la casualidad, nuestros adversarios ven venir las elecciones del año que entra y están preocupados porque Tamaulipas va por el camino correcto”, puntualizó.

Luego, matizaría:

“Yo estoy acostumbrado a esto, pero en mi caso, no solo tengo que cuidarme de mis adversarios nacionales y locales. Aquí en Tamaulipas las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos: se meten a la política porque quieren que los gobiernos no se metan con ellos, que tampoco se metan con sus negocios”, afirmó el gobernante.

Y denunció:

“Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos la vida todos los días: mi persona, mi familia y miles de servidores públicos valientes y comprometidos; pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado allá en la ciudad de México, y andan muy campantes conspirando en cómo debilitar a un gobierno que por cierto, es democrático y legítimo, aquí ganamos la elección con el 51 por ciento de los votos… y por cierto, lo hicimos solos, sin alianzas”.

“Yo no he cambiado mi discurso que tuve en campaña: lo dije y lo reitero hoy: se acabó el gobierno de los criminales y el crimen desde el gobierno”, reiteró.

CABEZA DE VACA afirmó que en la lucha por el poder, entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva: “Usted por ejemplo, le recordó al Presidente, vivió en carne propia que sus adversarios cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona; grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación; es mas, el mismo presidente de la república intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero… ¡por supuesto que lo recordamos!”, expresó CABEZA DE VACA.

“Pero en mi caso -puntualizó- hay quienes creen que con infamias e intrigas me van a distraer o intimidar. Se les olvida que yo vengo de la oposición y junto con los tamaulipecos tumbamos un régimen que llevaba 86 años en el poder, gobiernos que no se conformaron solamente con saquear a Tamaulipas, no; fueron mas allá: fueron capaces de entregar lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos aparte de la vida, que es nuestra libertad: pactaron con el crimen organizado, entregaron nuestra seguridad y libertad, por eso los índices de violencia por mas de una década se dispararon”.

Y bueno, como lo anticipamos en nuestro comentario de ayer: los discursos del Presidente LÓPEZ OBRADOR y del Gobernador CABEZA DE VACA, se caracterizaron por la cortesía y la mesura, aunque el mandatario tamaulipeco no desaprovechó la tribuna “mañanera” para exponer con amplitud, pero sin excesos ni confrontaciones, la temática que tenía reservada para el momento.

Y el Presidente, por su parte, hizo un amplio análisis del rubro de seguridad en Tamaulipas, con datos felices que arrojaron saldo favorable para el gobernante tamaulipeco, lo cual habría de confirmar durante su intervención el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien en presencia del Presidente de la república dijo que los índices delictivos bajaron, y siguen a la baja, particularmente en los delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidios dolosos, robo de carros, etcétera.

Al presidente no le disgustó la temática del Gobernador en sus respuestas a la prensa, y justificó incluso las divergencias del tamaulipeco: “la disidencia es consustancial a la democracia. No existe el pensamiento único: imagínense que todos pensáramos igual… el mundo sería muy aburrido”.

Incluso, LÓPEZ OBRADOR ni siquiera arqueó una ceja cuando el gobernador afirmó que “Tamaulipas no es de izquierda ni de derecha: es de los mexicanos”.

Y cuando se refirió a la alternancia política en Tamaulipas, el Ejecutivo estatal recordó su origen como militante de un partido de oposición, que luchó contra un gobierno que permaneció en el poder 86 años y donde las cosas las decidía la delincuencia organizada.

EL PACTO FISCAL

Y sacó el tema de temas: la revisión del Pacto Fiscal de los gobiernos estatales con la federación, a efecto de revisar la fórmula de distribución del ingreso, para elevar las participaciones a los estados que generan más impuestos al gobierno federal.

“Como Tamaulipas -soltó CABEZA DE VACA- al sustentar que es inequitativo el monto que distribuye el gobierno federal a la entidad, que ocupa el segundo lugar nacional, después del Estado de México, en aportaciones de impuestos a la federación.

En materia de seguridad, afirmó que hoy en día Tamaulipas ocupa el lugar numero 25, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública: “Hoy en día Tamaulipas es ejemplo nacional. “Cuando asumí la gubernatura, Tamaulipas se disputaba los primeros lugares en inseguridad y violencia a nivel nacional”, recordó.

“Esto es lo que tiene a nuestros adversarios muy inquietos y preocupados”, dijo el gobernador.

Citó también que Tamaulipas es el estado energético por excelencia, y señaló que en su Administración se han invertido más de 5 mil 500 millones de dólares en el rubro.

“Paralelo a ello, somos el estado más importante del norte del país y a pesar de la pandemia, hoy en día Tamaulipas en julio generó más de 4, 550 nuevos empleos formales, eso es lo que estamos generando hoy en día”, apuntó.

En su intervención el Presidente LÓPEZ OBRADOR habló de los apoyos extraordinarios a la frontera, e indicó que su gobierno aplica reducción en el cobro del IVA a los empresarios, como una forma de mejorar su economía, para que paguen mejores salarios.

DURAZO CONFIRMA: DELITO, A LA BAJA

Por cierto, en el marco de la conferencia matutina del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el Gobierno Federal destacó el avance en materia de seguridad pública, registrado durante los más recientes años, que han sacado a Tamaulipas de los primeros lugares en incidencia delictiva, para colocarlo en el número 25 en el país, en los últimos 12 meses.

Ante la presencia del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO; y el General LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, comandante de la Guardia Nacional el Secretario de Marina, Almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, presentó las estadísticas en delitos de alto impacto.

“En lo que se refiere a delitos de mayor incidencia aquí en el estado, los podemos ver aquí, es que todos están yendo a la baja”, dijo el Almirante OJEDA DURÁN.

En detalle, el estado de Tamaulipas ocupa el lugar 31 en narcomenudeo, en el 26 en robo a transeúnte y feminicidios, en el 22 en robo de vehículos, 20 robo a negocios, número 19 en extorsiones, 15 en homicidio doloso y 14 en secuestro.

DURAZO MONTAÑO, destacó que los resultados en materia de seguridad en Tamaulipas «no son producto de una casualidad, aquí en el caso de Tamaulipas, primero hay una gran coordinación, todos los días está la mesa estatal de seguridad presidida por el señor Gobernador e invariablemente por el Secretario de Gobierno y ahí están todas las instancias federales”, dijo el funcionario.

Igualmente destacó que la Policía Estatal de Tamaulipas sobresale en el país por contar con elementos con mejores sueldos y prestaciones.

En su segundo día de gira de trabajo por el estado, el Presidente LÓPEZ OBRADOR y el Gobernador, GARCÍA CABEZA DE VACA, presidieron antes de la conferencia de prensa una reunión de trabajo en la que se evaluaron logros, avances y resultados de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Gobernador dijo que los tamaulipecos han recuperado la tranquilidad durante su administración y que en Tamaulipas, la lucha contra la delincuencia organizada no es contra un grupo criminal, sino contra todos.

“Ningún grupo criminal posee patente para delinquir en Tamaulipas; para los delincuentes toda la fuerza del Estado” apuntó GARCÍA CABEZA DE VACA.

Durante su estancia por esta ciudad fronteriza el Presidente y Gobernador inauguraron formalmente obras del programa de acciones de mejoramiento urbano que se realiza en todas las ciudades fronterizas del país.

MAKI: “PARA AMLO, PUERTAS ABIERTAS”

Concatenando termas, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, recibió este viernes al Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con quien participó en la Reunión del Gabinete de Seguridad, celebrada en las instalaciones de la Octava Zona Militar de esta ciudad.

En su visita, el mandatario mexicano reconoció la disposición del Gobierno Municipal de Reynosa para desarrollar y afianzar los proyectos de bienestar social de la Cuarta Transformación, que en la localidad son fortalecidos por el programa de obra pública más grande en la historia de la ciudad.

LÓPEZ OBRADOR agradeció a la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ la colaboración de su Gobierno, para beneficiar a los jóvenes reynosenses y afirmó que: «es una extraordinaria funcionaria pública, muy buena Presidenta Municipal».

Respecto de las 23 obras que el Gobierno Federal desarrolló en esta ciudad fronteriza, con un presupuesto de 530 Millones de Pesos, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ROMÁN G. MEYER FALCÓN, destacó el privilegio de nuestra localidad por ser receptora de estos beneficios.

El Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR manifestó su satisfacción por la coordinación lograda entre su Gobierno y el que preside la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y aseguró que regresará, porque va a seguir trabajando en esta coordinación por el bien de todos.

REYNOSA: ¡GRACIAS SR. PRESIDENTE!

«Gracias señor Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por las obras en beneficio de Reynosa. Aquí siempre encontrará las puertas abiertas para trabajar coordinadamente por el bien y el progreso de los reynosenses», dijo la Alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, al reconocer el trabajo del Gobierno Federal en esta ciudad.

«Ante los retos que enfrentamos hoy en nuestro país, ¡nada da mejores resultados que trabajar con respeto y en acuerdo por el bien común!», declaró la Presidente Municipal al mandatario federal.

La presencia del titular del Gobierno de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, acompañado por el Secretario de la SEDATU, ROMÁN G. MEYER FALCÓN, Y del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, fue generada por el interés mutuo de los distintos niveles de la administración pública, por el bienestar de los reynosenses, y por la colaboración lograda con el Municipio.

MARIO: “MÁS DESARROLLO A MATAMOROS”

El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ reveló que las obras entregadas este jueves por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a través del programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”, estimulan el desarrollo económico en la zona sur-oriente de Matamoros.

Explicó que el mercado público que lleva por nombre “Catarino Garza”, acercará a los miles de habitantes del mencionado sector los productos perecederos y no perecederos, lo que garantizará un importante ahorro al ciudadano.

Lo anterior, porque ya no tendrá que trasladarse hasta los centros comerciales alejados de sus colonias para abastecerse de los productos de la canasta básica.

El Presidente Municipal dijo que cada una de las obras de infraestructura entregadas por el Presidente de la República tiene gran relevancia porque fueron construidas en zonas con polígonos de pobreza extrema.

De acuerdo al mensaje que dirigió ROMÁN MEYER FALCÓN, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano -Sedatu- durante la visita de AMLO a Matamoros, dijo que el Programa de Mejoramiento Urbano inició en esta frontera con el objetivo de disminuir la desigualdad territorial y social.

Destacó que en Tamaulipas se aplicó una inversión de mil 500 millones de pesos a través del citado programa, lo que permitió además, generar 10 mil empleos directos en beneficio de los trabajadores de la construcción de los municipios beneficiados, entre ellos Matamoros.