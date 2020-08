Ciudad Victoria, Tamaulipas (26 de Agosto del 2020).- El Fiscal de Anticorrupción de Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea, indicó que cualquier tipo de denuncia presentada en contra de algunos de los alcaldes de municipales será investigada hasta sus últimas consecuencias.

Esto lo respondió al ser cuestionado sobre el tema de las empresas factureras en la capital del Estado, comentó: “no hay impunidad para nadie, no importa de que esté hablando. No puedo particularizar en un caso en específico, porque atendiendo a la secrecía de la investigación, no me permite partiuclizar un caso específico”.

Recalco que cualquier denuncia presentada contra algún alcalde será investiga hasta las últimas consecuencias y que si estas denuncias derivan de consignar, judicializar, llevarlos a tribunales, lo van hacer y finalizó con: “debe haber tranquilidad porque no hay impunidad para nadie”.