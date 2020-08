Ciudad Victoria, Tamaulipas (24 de Agosto del 2020) Se dio a conocer por parte Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado, que no se realizara el evento que conmemora la independencia de México que se celebra los días 15 y 16 de Septiembre.

Señalo que solamente se realizara algo conmemorativo para que no pase desapercibido, pero la fiesta tradicional como tal no se realizara. La indicación que les emitió la Secretaria de Salud es no realizar ningún tipo de evento masivo y la recomendación es para todos los municipios que conforma Tamaulipas.

Comentó que si se realizara en el zócalo de la Ciudad de México, Tamaulipas seguirá las recomendaciones de salud, comentó: “si bien se ha bajado en los contagios, no es tiempo de realizar este tipo actos masivos”.