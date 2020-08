Con un robustecido posicionamiento de aceptación ciudadana del 53.7 por ciento, y un elevadísimo 40.02 % de intención del voto por distrito a favor de su partido, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene todo a su favor para construir la unidad nacional que requiere el país para encarar la crisis multifactorial de la pandemia, y dejar la política a los políticos.

Quizá por eso, el jefe de la nación tranquilizó ayer las encrespadas aguas de la política nacional, al anticipar durante su conferencia mañanera que “no habrá encontronazo” con los gobernadores durante su reunión de este miércoles, en San Luis Potosí.

Muy a su estilo, eso sí, el Ejecutivo federal hizo mofa de quienes esperan que las tensiones entre los dos niveles de gobierno suban de tono, cuando visite al gobernador JUAN MANUEL CARRERAS y aproveche su estancia en el estado vecino para la muy solicitada reunión con la CONAGO, a la que también asistirán los integrantes de la llamada Alianza Federalista de Gobernadores, quienes llevan en cartera una Agenda que incluye, creemos, la muy publicitada Convención Nacional Hacendaria.

Este nuevo escenario de armonía al que sin duda contribuyó decisivamente el cabildeo de la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, crea condiciones óptimas para resolver juntos la encrucijada económica que genera la crisis sanitaria, pues se presume que en el encuentro entre los gobernadores, el Presidente LÓPEZ OBRADOR y los miembros de su Gabinete legal y Ampliado atenderán aspectos relacionados con la gobernabilidad, a fin de plantear modificaciones a la metodología y a los aspectos cualitativos del semáforo preventivo, para ajustarlo a la realidad social, económica y sanitaria de cada entidad.

La política vendrá después, aunque la judicialización del “caso LOZOYA” ya esté generando pingües ganancias al partido del Presidente, pues la ruidosa campaña mediática anticorrupción parece tener como pista de aterrizaje el 2021.

… Y falta el escándalo del ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE; las implicaciones del ex secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG en el caso de corrupción de la ex Policía Judicial Federal… y en Tamaulipas, la crisis política que generen las implicaciones de EGIDIO TORRE CANTÚ en la desviación de 2 mil millones de pesos en Finanzas.

La 4T tiene, pues, mucha tela de donde cortar.

CABEZA DE VACA, MUY RELAJADO

Antes de que se me pase, deje compartirle que durante su gira de trabajo en Tampico, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se vio muy relajado, sonriente, bromista, incluso cuando, acompañado del edil porteño, JESÚS ‘Chucho’ NADER, se caló a la espalda la mochila sanitizante y encabezó personalmente la aspersión del líquido en vehículos particulares, cuyos conductores se sorprendieron cuando identificaron al Gobernador aplicando la sustancia en sus autos.

Y por supuesto, ‘CHUCHO’ NADER agradeció esa deferencia del Ejecutivo tamaulipeco, pues CABEZA DE VACA no solo ha canalizado importantísimas inversiones para obras torales para el puerto, como la conclusión del mercado y la transformación del rostro urbano del Centro Histórico de la ciudad, sino también ha impulsado proyectos en sitios emblemáticos como el reacondicionamiento de la zona histórica de la Laguna del Carpintero y el Canal de la Cortadura, lo cual potenciará la captación de visitantes nacionales y extranjeros.

Desde otro ángulo de visión, la visita del Gobernador CABEZA DE VACA permitió constatar la popularidad y el trabajo político del alcalde JESÚS ‘Chucho’ NADER, pues su aplicación a la solución de la problemática porteña, pero también su involucramiento en la modificación de la cultura social en el ámbito de la limpieza y el progreso, han generado una nueva conciencia colectiva respecto a la corresponsabilidad por sacar adelante los sueños comunitarios.

Y así, ‘Chucho’ tiene en el bolsillo su reelección.

Por el lado de Morena, la ex diputada local priista OLGA SOSA RUIZ, ahora entusiasta legisladora federal de Morena, parece enfilada a buscar la postulación al Ayuntamiento jaibo por el partido del presidente, aunque creemos sinceramente que Este-No-Es su momento habida cuenta e que la orientación ciudadana está volcada hacia su alcalde, CHUCHO NADER, de modo que OLGA no debería gastar ni en confeti para una campaña que resultará infructuosa.

MAKI, SU PESO POLÍTICO

En este escenario de futuro, No-Se-Vale perder de vista la orientación política que asuma la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, cuya obra y hondo calado en la sociedad reynosense dejará una huella muy profunda, a tal grado que en la elección concurrente del 2021 Su-Opinión-Política inclinará la balanza hacia la dirección que ella marque.

De ahí que vale la pena escudriñar en los ‘cuadros’ que podría proponer ante la dirigencia de su partido para la Sucesión municipal, las 4 diputaciones locales y las 2 diputaciones federales.

Empezando por CARLOS PEÑA ORTIZ, un joven valor que goza de especial carisma y estimación en los círculos populares de las colonias periféricas por la obra altruista que realiza desde el DIF, y cuya capacidad académica y sensibilidad política está fuera de toda duda.

De otro lado, el Secretario Técnico de su Administración, el Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, vínculo directo entre el Gobierno municipal y los sectores activos de la ciudad y sus fuerzas vivas, así como de los liderazgos en colonias y comunidades rurales, es otro importante ‘activo’ de Acción Nacional que podría aparecer en la boleta electoral del 2021.

Asimismo, el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, LEONEL CANTÚ ROBLES, legendario promotor de la inversión nacional y extranjera, ex presidente de FECANACO, figura entre los ‘prospectos’.

Naturalmente que entre los colaboradores de la Alcaldesa hay también entusiastas mujeres que le han dado brillo a la función pública en la Administración de la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: la Secretaria de Finanzas, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, quien se ha destacado por la eficiencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, por ejemplo.

En una declaración periodística, la Alcaldesa MAKI ORTIZ refirió: “Es importante decir que en los puestos de decisión hay mujeres con talento y capacidades, que están ayudando a gobernar este Municipio, como la Secretaria de Administración, la Secretaria de Tesorería, de Seguridad y otros puestos más están logrando igualdad y demostrando que las mujeres sabemos gobernar”.

MARÍA ESTHER, RIGO, OLGA

A propósito del PRI, conforme lo marca sus estatutos, el Partido Revolucionario Institucional concluyó con éxito el registro de planillas para la renovación de los 43 Consejos Políticos Municipales, para el periodo estatutario 2020-2023.

EDGAR MELHEM SALINAS, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, hizo un reconocimiento a los dirigentes municipales del PRI y a quienes integran la Comisión Estatal de Procesos Internos, que cumplieron con la renovación de los Comités Directivos Municipales y ahora, con los Consejos Políticos Municipales.

“Felicito a todos los dirigentes municipales, a los integrantes de la comisión dado a que es una jornada de mucho trabajo, es un ejercicio que nos permite tener nuestros consejos municipales renovados, con una gran formación hacia adelante y que, sin duda, contribuirá para ser un mejor partido, un partido mejor organizado, un partido mejor preparado para enfrentar con éxito y con los mejores candidatos el proceso electoral del año próximo”, subrayó.

En la sesión de instalación estuvo presente EUGENIO BENEVIDES BENAVIDES, en calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos; el Secretario Jurídico y de Transparencia del CDE ALEJANDRO TORRE MANSUR; la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS; GUADALUPE AVALOS SÁNCHEZ, del Movimiento Territorial; la diputada federal priista MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN y la regidora del PRI, en el Cabildo de Victoria, MARICELA GUAJARDO MALDONADO, entre otros.

En Reynosa, la propuesta del PRI parece desierta, pues la intención de persuadir a la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX de que aceptara la postulación, falló, en tanto que otros que creen que la diputada presidenta del PRI OLGA GARZA RODRÍGUEZ podría contender, están errados.

¡Ah!, si se le hace en Reynosa la candidatura a la alcaldía por Morena al diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, hay quien apuesta a que traerá asesores y coordinadores del lujo.

Tanto sí como los ex alcaldes OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y JOSÉ ‘PEPE’ ELÍAS LEAL, en cuyas filas RAMOS ORDÓÑEZ abrevó.

Lo hemos dicho ya aquí: el problema de RAMOS ORDÓÑEZ será al interior de Morena, pues hay otros tiradores como el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien está agarrado de su líder cameral, MARIO DELGADO, en tanto que RIGO tiene otras “agarraderas” de igual o mejor nivel.

Así que agárrese.

Y bueno, le decía que el problema de RAMOS ORDÓÑEZ está en el interior de Morena, pues si logra la candidatura será difícil que le ganen en posicionamiento, a menos que el PRI convenciera a MARÍA ESTHER CAMARGO, y el PAN a GERARDO PEÑA FLORES.

DIALOGOS DE VALDERRAMA

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que el virtual aspirante a [pre] candidato de Morena a Gobernador por Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, sostendrá este domingo una nueva edición de sus Diálogos por Tamaulipas, con el tema “El Nuevo Reto de la Educación”, a presentarse a las 17:00 horas, vía zoom, teniendo como Panelista invitada a la profesora REYNA CAMPUZANO SALINAS.

Le recomendamos llevar nota de los Panelistas que han participado en los Diálogos del -¡todavía!- director federal de RTC, pues esos nombres podrían integrar la futura lista de colaboradores del Gabinete gonzalezvalderramista, en caso de que Morena lo postule el 2022 como su candidato a gobernador, y gane las elecciones, por supuesto.

Quienes deseen asomarse a la propuesta de RODOLFO en el área e educación, Debe realizar su registro en https://forms.gle/twbaxesTUmXMniCU6

El cupo es limitado pero también se estará transmitiendo en Facebook Live en: Security Check Required

Security Check Required

SONIA MERCADO, EN MIGUEL ALEMÁN

Por cierto, aunque sus simpatizantes veían muy bien ubicado para su reelección al alcalde de Miguel Alemán, el priista SERVANDO LÓPEZ MORENO, la ex presidenta de la Cámara de Comercio SONIA MERCADO, saltó a la palestra y le competirá por la nominación en el PRI.

Mientras que por el Partido Acción Nacional sigue sonando el ex alcalde RAMIRO CORTEZ BARRERA, quien gobernó la ciudad y le tocó entregar el mando a sus sucesora, ROSA ICELA CORRO, viuda del también ex alcalde RAUL ANTONIO ‘El Chupón’ RODRÍGUEZ BARRERA quien, a su vez, perdió su propia Sucesión y le entregó a SERVANDO.

En Díaz Ordaz, parece un hecho que el alcalde JUAN MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, de Morena pero propuesto por el desaparecido Partido Encuentro Social, podría ir por su reelección pero postulado por un partido afín a la coalición Juntos Haremos Historia, aunque en Díaz Ordaz las decisiones políticas se toman en la oficina del ex Secretario general del CEN del PES, ABDÍES PINEDA MORÍN, a quien la nuez le resultó vana en 2018, cuando llevó a la alcaldía al profesor HUMBERTO ROQUE CUÉLLAR, quien terminaría mordiéndole la mano a ABDÍES

Por hoy es todo.