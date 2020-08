BAJA CALIFORNIA SUR. 07 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los científicos y especialistas del sector salud han hecho un manejo responsable de la epidemia de COVID-19 en México, por lo que no cambiará la estrategia que hasta ahora se ha implementado.

“Estamos hablando de investigadores destacadísimos y especialistas (…) doctores, pensando en nivel académico, con los grados más altos. No hay en el mundo un equipo así y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia”, remarcó.

En conferencia de prensa matutina en Baja California Sur, el jefe del Ejecutivo reafirmó que la conducción ha sido técnica y no política, y dijo que continuará la comunicación diaria a la población.

Reiteró su confianza al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

“Este equipo especial ha estado a la altura de las circunstancias y tienen todo nuestro respaldo”, remarcó.

Destacó que la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada e incluso se amplió con la reconversión, por lo que “nadie se ha quedado sin ser atendido”.

A diferencia de febrero, cuando solo había 2 mil 800 camas de terapia intensiva, ahora hay 12 mil, de las cuales el 40 por ciento están ocupadas.

“El sistema de salud no estaba preparado para atender una emergencia de esta magnitud. ¿Qué hemos hecho? Hemos levantado el sistema de salud. No teníamos quipos, no teníamos ventiladores, no teníamos infraestructura hospitalaria. Tuvimos que reconvertir hospitales, hacer hospitales para atender enfermos de COVID-19. Nos ayudó mucho el contratar con hospitales privados que atendieran enfermos no COVID-19 para tener nosotros espacios y atender enfermos por la pandemia”, detalló.

Además se contrató y capacitó en terapia intensiva a personal de la salud para atender a personas enfermas de coronavirus.

El presidente resaltó que la población atendió el llamado a quedarse en casa como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que “ayudó a disminuir los contagios y, al mismo tiempo, prepararnos para tener la infraestructura hospitalaria necesaria”.

Con el objetivo de continuar el distanciamiento físico entre personas y prevenir un repunte en los contagios se implementará el modelo a distancia en el próximo ciclo escolar.

El jefe del Ejecutivo recordó que enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y obesidad han influido en la mortalidad por COVID-19.

Recordó que a nivel mundial México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil.

“Así como nos perjudican lo de las enfermedades crónicas, nos ayuda que somos una población joven en promedio. El promedio de edad del mexicano es menor al promedio de edad del estadounidense, del europeo y la pandemia afecta más a quienes padecemos enfermedades crónicas y a los adultos mayores”, agregó.

En cuanto a la recuperación económica y la reactivación de sectores como el turístico, el presidente enfatizó que se buscarán el equilibrio entre el cuidado de la salud y la economía.

“Se están cumpliendo todos los protocolos. Esto va a llevar tiempo, tenemos que ir poco a poco pero con pasos firmes y sin duda habrá una recuperación”, puntualizó.

Informó que con la recontratación de personal en el sector turístico se han generado 10 mil nuevos empleos en siete días. Previó que para el último trimestre del año esta actividad económica recupere su flujo normal.

En el diálogo con representantes de los medios acompañaron al presidente el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.