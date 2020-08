Que me perdonen los compas que están hablando de una bomba política que

detonó el ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austín, en la Fiscalía

General de la República (FGR), pero a casi un mes de haber sido extraditado

de España a México por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López

Obrador, en lo personal no hemos escuchado el estallamiento de ninguna

bomba, ni chica ni grande, vamos ni de ningún cuete siquiera.

Hasta ahora que sepamos, como periodistas, no hay ningún preso ni ninguna

persona ha sido detenida, como resultado de la traición del otrora gran amigo

del presidente Enrique Peña Nieto y todo el mes que ha transcurrido desde el

viernes 17 de julio en que aterrizó en México, a la fecha, todo se les ha ido en

pitos y flautas; mucho ruido y pocas nueces, proceso del que cada día está

marcando la línea del mandatario nacional.

Como que no le encuentran la cuadratura al círculo y andan dando bandazos

sin una dirección precisa. Días atrás el presidente López Obrador dijo que la

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP no investiga las cuentas

bancarias de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto,

debido a que no existe ninguna solicitud por parte de Fiscalía General de la

República (FGR).

Dijo AMLO que serán las investigaciones que determinen en que grado tiene

responsabilidad Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna y Enrque

Peña Nieto en el tema de los presuntos actos de corrupción de Emilio Lozoya,

exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Cabe señalar que a los 81 años de edad, que va a cumplir en octubre, el titular

de la Fiscalía General de la República (FGR) todavía nos quiere hacer creer

que las declaraciones que López Obrador realiza en sus conferencias matutinas

sobre las investigaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, no afectan el

proceso. En lo personal estamos de acuerdo, porque lo que el presidente hace

día con día en la supuesta conferencia de prensa es marcar el rumbo que la

FRG debe seguir.

Lo que nos da risa es que la Fiscalía General de la República, llamada antes

PGR, solicitó a un juez del Estado de México órdenes de aprehensión contra 19

ex funcionarios de las extintas Policía Federal y Comisión Nacional de

Seguridad Seguridad (CNS). Ya se le olvido a Mr. López Obrador que ha dicho

miles de veces que la corrupción, como en escaleras, se barre de arriba para

abajo. Por eso decimos cuantas mentiras en tan poco tiempo. En lo personal

queremos ver que meta a la cárcel a los ex presidentes Felipe Calderón

Hinojosa, del PAN, y Enrique Peña Nieto, del PRI, apuéstele.

Por cierto Emilio Lozoya dijo estar dispuesto a declarar sobre supuestas

maniobras del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, para tratar de influír en

la asignación de contratos de PEMEX.

Pero muy a su modo –al estilo de Poncio Pilatos– se quiere lavar las manos

como siempre lo ha hecho y ya ha dicho varias veces que si se quiere juzgar

los expresidentes será la población la que decida por medio de una consulta

ciudadana, pero Calderón Hinojosa ya dijo que esa su consulta no es legal.

Ha decir verdad nos parece más que buena la noticia que dio a conocer el

gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, en el sentido de que

Tamaulipas va a contar con un nuevo cruce ferroviario que unirá a México y

Estados Unidos que permitirá incrementar y agilizar las operaciones

comerciales entre ambos países.

Precisó que el fín de semana tuvo una reunión de trabajo en línea con el

presidente de Kansas City Southern México, Oscar Augusto del Cueto Cuevas,

compañía encargada de la construcción y operación de éste nuevo cruce de

trenes, que será un segundo cuerpo del que ya existe desde hace 100 años y

por donde transitan hasta 30 trenes diarios, lo que representa el 50 por ciento

del movimiento comercial entre México y Estados Unidos.

Durante el encuentro CDV expresó su apoyo al proyecto que representa la

oportunidad de generar nuevos empleos durante su construcción y fortalecer la

relación entre EEUU y México.

Que sepamos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó ya el

permiso presidencial para éste nuevo puente, que tras la obtención de los

permisos de construcción necesarios por parte de autoridades de ambos

países, será edificado en un término de dos a tres años aproximadamente.

En lo que nos parece ser una respuesta a las críticas que salieron al aire, el

presidente Vladimir Putin dijo el martes que Rusia se había convertido en el

primer país en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna para el COVID19, después de menos de dos meses de pruebas en humanos.

Agregó que la primera tanda de su vacuna contra el COVID-19 estará lista

dentro de dos semanas para inmunizare a médicos y rechazó como infundadas

las advertencias sobre la seguridad de expertos en salud por la rápida

aprobación del fármaco.

“Parece que nuestros colegas extranjeros están percibiendo las ventajas

competitivas específicas de la vacuna rusa y están tratando de hacer

comentarios que en nuestra opinión son completamente infundados”, dijo ayer

miércoles el ministro de Salud, Mikhail Murashko.

El Maestro Tony Carbonero, al impartir a los estudiantes de la UAT el cursotaller Habilidades del Emprendedor del Siglo XXI, dijo que las crisis pueden

significar excelentes oportunidades para el rol del emprendedor al reinventarse

durante el cambio en ésta nueva normalidad.

Durante su participación en el programa de conferencias a distancia que

impulsa la Dirección de Desarrollo Profesional de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas (UAT), el expositor detalló cómo la innovación y la ciencia lidian con

la incertidumbre ante ésta pandemia.

Dijo que éste panorama de crisis puede significar también oportunidades ,

“Emprender implica, primero, identificar una oportunidad mediante un Circuito

de feedback, que le permita crear productos o servicios, medir datos y

aprender para aplicar nuevas ideas”, remarcó.

Apuntó que es imprescindible el desarrollo de una visión y un propósito, la

formación de equipos multidisciplinarios, la investigación, tener orientación al

mercado, comprender la tecnología, ser flexible al cambio, empezar pequeño

para crecer de acuerdo a las evidencias y crear una red de contactos, aliados o

inversionistas, bien.

