Ciudad de México. 12 agosto 2020. Mónica Miguel, reconocida actriz y directora de escena en Televisa, murió la madrugada de este 12 de agosto.

A través de su cuenta de Twitter, Televisa Espectáculos compartió un mensaje para lamentar el deceso de la reconocida actriz.

“Este 12 de agosto, las telenovelas se vistieron de luto, falleció la actriz Mónica Miguel. Dedicó parte de su vida al entretenimiento, sus últimas apariciones fueron en la novela Médicos, línea de vida y en la serie Silvia Pinal frente a ti. Descanse en paz, Mónica Miguel”, decía el mensaje de la empresa a la que la intérprete dedicó toda su carrera.

La noticia comenzó a cobrar fuerza en redes sociales desde la madrugada, luego de que se difundiera información atribuida a la Organización Nayarita para Desarrollar el Arte (ONDA Nayarit).

“Con profunda pena notificamos el fallecimiento de la actriz, interprete y directora de escena Mónica Miguel. Descanse en paz. Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad para su familia”, se publicó en la cuenta de Twitter de la agrupación,

Al parecer, el deceso ocurrió en los primeros minutos de este miércoles.

Según información de Wikipedia, la actriz nació el 13 de marzo de 1936 en Tepic, Nayarit; sin embargo, el portal NTV (con sede en esa ciudad), aseguró que Mónica nació ese día pero de 1939, por lo que al momento de su muerte tendría 81 años.

Mónica Miguel comenzó su carrera en teatro en los años 70, después de haber pasado casi una década estudiando en Italia.

En los años 80 ingresó al mundo de la televisión, primero de actriz en telenovelas como Amalia Batista, Abandonada y Yesenia.

Su carrera en televisión continuó con destacadas producciones. Cuando llega el amor, Amor de nadie, De frente al Sol, Más allá del puente, Lazos de Amor y María Isabel fueron algunos de sus títulos.

Pero a Mónica Miguel se le recuerda en Televisa no solo como actriz, sino como una destacada directora de escena, especialmente de las producciones de Carla Estrada. El privilegio de amar, Alborada, Pasión y Sortilegio fueron algunos de los proyectos en que apoyó la puesta en escena.

Su último trabajo como directora fue en la serie Silvia, frente a ti, que abordó la vida de la actriz Silvia Pinal.

Como actriz, su última participación fue en la teleserie Médicos: línea de vida, producción de José Alberto “El Güero” Castro en donde interpretó a “Doña Inés”.

Se trató de una participación especial que aceptó por tratarse del personaje de una mujer víctima de violencia intrafamiliar.

Para completar la caracterización de su personaje, Mónica Miguel añadió un objeto que de manera superficial se trataba de una llave, pero para ella representaba a su madre, pues su mamá se la colgaba en la ropa cuando salía a caminar.

“Lo que duele de la llamada muerte es la ausencia, también hay que pensar en eso y no tengamos que decir ‘hubiera’, los hubiera no existen en cualquier situación”, dijo en una entrevista a Televisa sobre su trabajo, que grabó en septiembre de 2019.

La actriz Ana Brenda Contreras fue una de las primeras en lamentar el deceso de Mónica Miguel, con quien trabajó en Sortilegio y Lo Imperdonable.

“Con profundo dolor despierto con la noticia del fallecimiento de mi querída maestra Mónica Miguel. Solo los que hemos trabajado con ella sabemos lo mucho que las novelas mexicanas le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tantísimo en escena y por fuera, mucho de lo que sé cuando se tiene que trabajar en medio de tanta inmediatez es gracias a ella”, escribió.

“Siempre al pendiente exigiéndome, aun estuviera en otros proyectos. Siempre animándome cuando al inicio no me quedaba en los personajes principales y me daban otro de reparto.Exigía un proceso y una armonía y eso se lo deberemos siempre. Estoy segurísima que está disfrutando de este, su nuevo viaje. La voy a extrañar mucho. La imagino declamando maestra orgullosa siempre de su querido Nayarit … la voy a extrañar. Brava Mónica”, añadió.