Ahora si va en serio la aplicación en Nuevo Laredo de una multa a los

ciudadanos “fiesteros”, desobedientes al no usar cubrebocas y de no respetar el

“Doble hoy no circula”.

Una medida que ya es necesaria para contener la pandemia del Covid-19.

El Gobierno Municipal y COEPRIS llegaronn a ese acuerdo, anunciado este

lunes en la conferencia de prensa virtual.

La sanción será de hasta 10 UMAS (Unidad de Medida de Actualización),

precisó el alcalde Enrique Rivas Cuellar,

“Por un lado, se multarán a conductores de vehículos que no respeten el

‘Doble no Circula’ o transiten a deshoras, sin un motivo indispensable, después de

las 10 de la noche a 5 de la madrugada”, informó el secretario del Ayuntamiento

Raúl Cárdenas Thomae.

La sanción por este tipo de faltas será de 10 UMAS, equivalentes a 868.80

pesos, la cual aplicará COEPRIS junto con la Dirección de Tránsito.

Cárdenas Thomae aclaró que la multa al transporte público por circular los

fines de semana no aplica en la ciudad, pues el gobierno del Estado determinó que

en Nuevo Laredo sí podrán transitar.

“Por otra parte, el Comité de Protección Civil podrá multar a los ciudadanos

que no utilicen el cubrebocas en espacios públicos, hay una confusión respecto a

portarlo dentro de los vehículos, en este caso no procede la sanción al ser

considerado una propiedad privada”, señaló.

Sin embargo, a personas que se encuentren en vialidades, plazas, parques

y establecimientos sin usar el cubrebocas, les aplicarán multa de 5 UMAS que

equivalen a 434.40 pesos.

Rivas Cuellar aclara que las sanciones no son medidas populares, pero son

necesarias para evitar que la gente salga si no es necesario, se lave las manos,

respete la sana distancia, use el gel antibacterial y el cubrebocas para contener el

covid en la ciudad.

Y vaya que se habían tardado.

Sobre advertencia no hay engaño.

En la vecina Ciudad de Laredo, Texas, la multa es de hasta 200 dólares.

Y ya se ha aplicado un buen número.

Ya se tendrán resultados.

AMLO.- Después de seis intentos, mediante Cartas Formales, se da como

un hecho la reunión de los gobernadores de la Alianza Federalista con el Presidente

Andrés Manuel López Obrador.

Al menos eso se dijo, este lunes, en Torreón, Coahuila.

En el encuentro presentarán presentar sus posturas en materia de salud,

reactivación económica y coordinación fiscal, en el contexto de la pandemia por

COVID-19.

Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, expresó que “este

próximo fin de semana daremos a conocer temas muy específicos que seguramente

el presidente de la CONAGO incluirá en la agenda, porque son temas generales

que deben ponerse en la agenda para ser platicados y consensuados por los

gobernadores y para que el presidente tenga pleno conocimiento sobre nuestras

preocupaciones, inquietudes y acciones que deben llevarse a cabo».

También acordaron definir un esquema de indicadores a considerar para el

regreso a clases, para lo cual establecerán una mesa de trabajo con los secretarios

de Salud y Educación, con el acompañamiento de Reyes Taméz Guerra, académico

y ex Secretario de Educación Pública y Salvador Borrego Alvarado, Director General

de Saba Consultores

MARIO DELGADO.- Erasmo González Robledo, junto con varios diputados

de Tamaulipas, se pronunciaron en esa entidad porque la selección del nuevo

dirigente de Morena se designe a través de una encuesta abierta buscando con ello

una mayor certidumbre entre la militancia y simpatizantes de este órgano político.

Erasmo González Robledo y Armando Zertuche Zuani, así como Edna Rivera

López, Susana Juárez Rivera, entre otros, respaldaron la candidatura de Mario

Delgado a la Presidencia de Morena, con miras a las elecciones del 2021.

…Y PUNTO.

