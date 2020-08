En Morena una batalla/

en silencio se sostiene;/

“fuego amigo” ya viene/

será fuerte la metralla…

Al descrédito se apuesta/

como ventaja a Morena,/

la medida no es buena/

es una hueca propuesta…

Más de 30 millones de mexicanos sufragaron a favor del hoy presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en 2018. Un capital político del que no se tenía precedente.

El “efecto Peje” fue avasallador. No sólo se llevó la Presidencia de la República, también el control total de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

LÓPEZ OBRADOR demostró a propios y extraños que fue un excelente candidato, aunque ahora como mandatario su capital político se ha desgastado producto del desconcierto que ha generado a la hora de gobernar.

Al año siguiente, aquí en Tamaulipas, se pensaba que el “efecto Peje”, por sí solo, podría sacar adelante las elecciones locales para diputaciones y alcaldías, pero no fue así.

Al contrario, los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional mordieron feamente el polvo. Apenas una diputación local por mayoría y dos alcaldías es el real poder político del hoy convertido en “Partido de Estado”.

El exceso de confianza, las negociaciones por debajo de la mesa del grupo de YEIDKOL POLEVNSKY y un descontrol total en la política doméstica de Morena, fue sólo parte de lo que generó la “sorpresiva” derrota del año pasado.

Hoy POLEVNSKY ya no tiene los hilos partidistas en la mano, pero el descontrol en Morena y el exceso de confianza prevalece, pues quienes conducen al partido apuestan a una futura victoria basada en el descrédito de los demás partidos.

En 2019, siendo el Partido Acción Nacional el órgano político que detentaba el poder en la entidad no se confió y por el contrario operó como si no hubiera mañana. Por ello se llevó casi todo.

Para el 2021 se espera que el partido azul opere en Tamaulipas de la misma manera o incluso mejor de como lo hizo el año pasado. No hay argumentos sólidos que permitan pensar que el PAN bajaría la guardia.

Por el contrario, en este momento, el Movimiento de Regeneración Nacional sigue perdiendo tiempo, enfrascado en una guerra por el poder y hasta por las futuras candidaturas cuando no cuenta con estructura sólida y le sigue apostando a un efecto ya extinto.

En la entidad los morenos le apuestan al escándalo político como factor de debilitamiento de los partidos de enfrente, en especial de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.

Pero Morena, en este momento, sigue fragmentado. La imperiosa necesidad de algunos grupos por “amarrar” la candidatura por la gubernatura, ha sido veneno puro para los planes de estabilización y expansión del partido de LÓPEZ OBRADOR.

Dentro de un mes el Instituto Electoral de Tamaulipas dará el banderazo inicial del proceso electoral para el siguiente año y Morena sigue polarizado, viendo un canibalismo, una guerra fratricida, en donde todos se quieren picar los ojos y meterse el pie.

En síntesis, la guerra no es de Morena contra los demás partidos políticos. La verdadera lucha que se sigue dando y que se ha pretendido ocultar es la de Morena contra Morena… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Los priistas presumen que tienen muchos candidatos, pero no recursos ni estructura; la realidad es que si de candidatos, estructura y abundantes recursos hablamos, al menos en Tamaulipas, el Partido Acción Nacional se lleva de calle al PRI y hasta al Movimiento de Regeneración Nacional… Pero no es gracias al Comité Directivo Estatal azul, sino a pesar de él, con todo lo que ello significa… El PAN tiene buenos prospectos para ocupar las candidaturas que vienen, porque los mismos actores azules han trabajado edificando estructuras personales y no porque el Comité haya hecho algo y eso lo saben muy bien en Palacio del Gobierno… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Mal se ve el síndico independiente del Ayuntamiento de Victoria, LUIS TORRE ALIYÁN, cuando pide “no defender lo indefendible” al tocar el tema sobre los políticos acusados de corruptos por parte de la Cuarta Transformación a través del “caso LOZOYA”… Cuentan también que ya le preparan su contestación, pues si de corruptos habla TORRE ALIYÁN, tiene algunos parientitos que lo hacen quedar muy mal… Además también cuentan que TORRE serviría muy bien sólo para llenar una boleta como mero trámite, al menos eso se comentan al interior del Partido Verde Ecologista… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La grilla en Madero está a todo lo que da al interior del Movimiento de Regeneración Nacional… Es “fuego amigo” pero con alta dosis de enemistad y una saña brutal que parecieran enemigos… Cuentan que alguien ha hecho cree a los actores políticos de Morena en Ciudad Madero, que de ahí podría salir el próximo candidato a la gubernatura y por eso arreció la metralla… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… Se anticipa un divorcio político entre el poder detrás del trono en el Ayuntamiento de Altamira y los “vientos del cambio” y el origen de ello está en el candidato a la Alcaldía… JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS quiere como sucesora de su esposa a su hija, pero en las aguas de la política azul las olas tienen otro destino… Como están las cosas, la Auditoría Superior del Estado, a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO, podría entrar como operadora o “coscorroneadora” política… ¡Sacarrácatelas!

~~ÁGORA~~

LA NOTICIA QUE el secretario de Educación Pública, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN dio en su aparición con cubrebocas a través del púlpito de la mañanera en Palacio Nacional, ayer lunes, de que las clases presenciales son un anhelo inalcanzable de momento, demuestra que lejos de domar la pandemia y aplanar la curva de contagios, el Covid-19 sigue paseando impune por todas las calles del país… Como sociedad, la mexicana, estamos haciendo las cosas pésimamente; no atendimos el llamado a cuidarnos y allí están las consecuencias… Lo lamentable es que mientras unos sí respetaron las recomendaciones sanitarias a otros simplemente no les importó y el resultado final es que todos estamos padeciendo los estragos del contagio, que golpea la educación en el país, por mencionar un solo rubro… Lo más grave es que seguimos viendo que “el niño se ahogó” y como sociedad no queremos ir a tapar el pozo… Hasta mañana…

