CIUDAD DE MÉXICO, 30 de Ago. de 2020.- El grupo parlamentario de Morena en el Senado acordó impulsar la petición formal de una consulta popular para someter a juicio a los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Mónica Fernández Balboa, presidenta saliente del Senado, informó que ya existen tres peticiones ciudadanas de consulta popular contra los expresidentes de la República, a las cuales ya el Senado les dio el formato para recabar las firmas.

Una fue presentada por dos normalistas de Ayotzinapa; una más por estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y una más por ciudadanos de Oaxaca. Así, sólo esas tres ya tienen autorización para recabar las firmas.

Pero a la par de esas consultas populares que promueven los ciudadanos, Morena en el Senado decidió meter su propia petición, con el respaldo de sus 61 integrantes, número que incluso es superior a los 43 que se requieren para hacer la propuesta formal el 1 de septiembre.

Razones sobran” para llevar a juicio a los ex presidentes de la República, aseguró Citlalli Hernández al poner el tema sobre la mesa de discusión de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, el cual acordó integrar una comisión de discusión técnica y jurídica, a fin de que la propuesta esté sólida y no sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La comisión se formará para definir la pregunta, pues valoraron si es conveniente o no poner los nombres de los ex presidentes de la República, a fin de que no sea rechazada por la Corte, pero el consenso mayoritario fue que el periodo a considerar sea desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Casimiro Méndez aseguró que esta consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes desde Salinas hasta Peña Nieto, convertirá a México como el primer país en el mundo en someter a juicio al neoliberalismo.

Por primera vez en el mundo enjuiciaremos un sistema rapaz, criminal, entreguista, llamado neoliberalismo (…) Será una lección de dignidad en el mundo; México será el primer país que lleva al juicio al neoliberalsmo… serán llevamos a juicio a quien en 1989 llevaron a privatización y entregaron bancos a sus amigos y socios; los que concesionaron minas por más de 50 años; a quienes no permitieron la soberanía energética; a quienes negaron derechos a los maestros; enjuiciar a ex presidentes sembrará un precedente histórico en la comunidad”, dijo.