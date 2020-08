Patéticos se ven Felipe Calderón y Francisco García Cabeza de Vaca

en sus defensas mediáticas, no cabe duda que los políticos son los

seres humanos con menos memoria, con más cinismo y con menos

recursos, pues lo que demuestran carecer, es congruencia.

Hoy se quejan en todos lados de ser víctimas de una persecución

política, pues Lozoya es un delincuente confeso que los incrimina a

todos y eso no es válido en ningún tribunal según ellos.

Hoy lamentan que su juicio es mediático además de lapidario, pues

alguien filtró la denuncia a los medios y esta corrió como reguero de

pólvora por todas las redes sociales.

Alegan fallas en el debido proceso, precisamente por ventilarse

públicamente las denuncias antes de ser citados siquiera para

responder en una investigación.

Y tienen razón, todo lo anteriormente enumerado es hasta cierto punto

irregular, aunque no ilegal, pues la filtración no afecta el debido

proceso, ya que no fue ni la fiscalía ni algún juzgado quien la hizo

circular, sino los mismos afectados, con la intención clara de abonar

en la conciencia social, sobre la manipulación de su defendido.

Inclusive ¿El gobernador de Quién? Oriundo de Texas pero

gobernante de Tamaulipas, cometió el error de difundir su “Supuesta

presentación” en la Fiscalía General de la República, al filtrar el

documento de su inconformidad ante sus medios afines, alegando que

él había ido personalmente a presentarlo, cuando la fecha y hora de

recepción lo ubicaban físicamente en San Luis Potosí.

Para que preguntan quién filtró el documento, si el sello de recibido lo

ubica perfectamente en manos de los abogados de los indiciados, es

decir, la declaración de Lozoya salió del despacho de sus abogados y

la inconformidad de Cabeza de igual manera.

No hay nada pues que investigar ahí, porque no es delito compartirla.

Es un documento que los afectados pueden hacer público ya que es

de su propiedad.

Felipe Calderón no tiene valor moral para cuestionar la estrategia de

los abogados de Lozoya, pues en su sexenio ese fue el modus

operandi de Irving Barrios, García Luna y Marisela Morales, todos ellos

actuando bajo sus órdenes, filtrando investigaciones, denuncias y

documentos, basados todos en delitos inventados y en colaboración

con Testigos Protegidos. ¿Acaso él no recuerda el apodo de El Pitufo?

Toda la sociedad lo tiene en mente, pero sobre todo, los políticos

michoacanos que resultaron victimas de esas acciones

inconstitucionales, también lo recuerdan el General Ángeles, el

General Dawahare y Tomas Yarrington entre otros.

La historia dice que el famoso Pitufo terminó siendo contratado por la

DEA como testigo protegido, que le dieron residencia en los Estados

Unidos y que por cometer un delito del fuero común acabó sus días en

una prisión de Texas. Pero además, la misma histroia dice que se

suicidó, dejando una carta para las autoridades norteamericanas

donde explica todo lo que le obligaron a decir en México, reconociendo

que mentía.

Después de eso, como fichas de dominó fueron cayendo en nuestro

país todos los procesos en los que participó El Pitufo como testigo de

cargo, las demandas fueron ganadas por los acusados inocentes en

los juzgados.

Francisco García Cabeza de Vaca, tiene una historia similar donde

curiosamente aparece el nombre de Irvin Barrios también, pues él lo

contrató como Fiscal Carnal.

Sus abusos también son del dominio público, el más sonado sin duda

es el de los compañeros periodistas de Nuevo Laredo incriminados

bajo el mismo esquema; delitos inventados, proceso amañado y

prisión injustificada.

Pero el más reciente abuso de ¿El gobernador de Quién? se dio en la

persona de Susana Prieto Terrazas, también bajo el mismo modus

operandi, de lo cual sin duda resultarán más delitos, pues la abogada

de los obreros no es de las que se quedan calladas.

Lo mismo aplica para David León Romero, efímero funcionario federal

exhibido en video publicado por Carlos Loret, que no encontró mejor

disculpa por el manejo de billetes para el hermano del Presidente de

México, que decir que eso fue hace 5 años, reconociendo

públicamente en Twitter la comisión del delito electoral, olvidando que

a confesión de parte, relevo de pruebas.

El Show tan esperado ya comenzó, la novela será vista en capítulos,

la serie será seguida por todos, porque para esos son los medios de

información, aquí relataremos lo que se dice, con su fuente respectiva,

con la verdad de cada quien, pero sobre todo exhibiendo a los que hoy

se victimizan a pesar de su pasado.

Cuando escucho las entrevistas de los afectados, no puedo dejar de

expresar: MIRA QUIEN HABLA.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com