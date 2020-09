NUEVO LAREDO, Tam., 31 de agosto.- Personal militar comisionado a la

Guardia Nacional, golpearon a una pareja –ella está embarazada- y a un menor de

edad, robándoles sus pertenencias y destruyendo el vehículo que tripulaban.

Vanessa Torres, de 33 años, su pareja, Luis Angel, de 22 y su cuñado de 12

años, fueron las víctimas de una detención ilegal y arbitraria, además los elementos

de la Guardia Nacional les robaron los teléfonos celulares, cartera con documentos

y dinero.

Con un embarazo de 8 semanas, Vanessa además tiene problemas en sus

riñones. El domingo por la noche junto con su pareja y su cuñado se dirigían a una

farmacia para comprar medicamentos.

“En Comonfort y Coahuila nos detuvieron soldados en camionetas blancas –

Guardia Nacional- para hacer una revisión, pero como dijeron que nuestro vehículo

ya lo habían visto, nos empezaron a golpear” denunció Vanessa.

A la femenina embarazada la golpearon entre varios elementos, entre ellos

dos mujeres, una descrita como chaparra, guera, de ojos azules y otra identificada

por su apodo “La Mota”.

“Cuando preguntaron qué andábamos haciendo a las 10 de la noche en la

calle, les dije que buscábamos una farmacia para comprar los medicamentos que

necesito para mi problema de los riñones, les mostré las recetas, pero no les

importó, nos golpearon y robaron” dijo Vanessa.

La víctima de la brutalidad de la Guardia Nacional, presentaba golpes en

piernas, abdomen, en la espalda a la altura de los riñones, además de un “chichón”

en la frente, provocado por un golpe con la cacha de una pistola.

Su pareja, Luis Ángel, de 22 años, también fue golpeada por los militares de

la GN, que le robaron sus pertenencias, la cartera con mil pesos y destruyeron su

vehículo. Se llevaron el acumulador, le rompieron los vidrios, poncharon las llantas

y la destrozaron cables y partes del motor.

“El militar que venía al mando me amenazó, como se llevó mi cartera con mis

documentos, dijo que si volvía a encontrarme en la calle, me iba a llevar a la

barandilla o me iba a poner algo para meterme a la cárcel” denunció Luis Angel.

Su hermano, de 12 años, también fue golpeado por los elementos de la

Guardia Nacional, señalando que pretendían que aceptara que andaba “jalando”.

“Yo soy estudiante, solo iba acompañando a Luis y a mi cuñada para que comprara

medicamentos, pero como quiera nos pegaron a los tres y me robaron el teléfono,

que usó para seguir mis clases por internet”, dijo el menor.