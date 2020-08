LOS ÁNGELES. 17 agosto 2020. Miley Cyrus no quiere volver a casarse ni tener hijos. La cantante en reciente entrevista dejó claro que no tiene planes de casarse nuevamente luego de su separación de Liam Hemsworth en agosto de 2019 después de menos de un año de matrimonio y admitió que tampoco desea tener hijos.

Cuando se le preguntó en una entrevista con Nicole Ryan de Sirius XM si se casaría de nuevo o si espera formar una familia, Miley dijo: «En realidad no, nunca me importó. Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ´Oh, quiero tener hijos´ pero eso no lo haré, soy una mujer de 27 años que tengo una idea un poco más realista de lo que quiero. Esa nunca ha sido mi prioridad».

MADRE

Miley dijo que consideraría la adopción, pero que tiene reservas sobre tener hijos de forma natural debido a preocupaciones ambientales.

La cantante de 27 años dijo: «De hecho, creo que de alguna manera, solo mirando nuestro cambio climático y nuestra agua y nuestra comida, siento que me gustaría tener a alguien que está en la tierra. Amo la adopción y creo que eso es realmente asombroso».

«No avergüenzo a nadie que quiera tener hijos. Yo personalmente no creo que eso sea una prioridad para mí en mi vida».

TERMINA ROMANCE

Cyrus, quien recientemente terminó un romance con Cody Simpson, también sugirió que los hombres no se someten al mismo escrutinio sobre si se casarán o tendrán hijos.