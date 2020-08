CDMX, México, 18 de Agosto 2020. La goleada del Bayern Munich al Barcelona en la Champions League sigue causando polémica en el mundo del fútbol. Miguel Layún, jugador de los Rayados de Monterrey, habló sobre la derrota blaugrana y la comparó con la sufrida por la selección mexicana ante Chile (7-0) en los cuartos de final de la Copa América 2016.

«A mí me tocó estar del otro lado cuando vivimos aquella noche contra Chile y sí, es bastante frustrante porque no hallas ni por dónde quitarte de encima lo que está sucediendo, pero bueno son accidentes que a veces tienen que suceder para abrir los ojos».

El futbolista de los Rayados también admitió el deseo de disputar su tercera Copa del Mundo, ahora en Qatar 2022: «Aspiro a Catar, sí, la verdad sí, después no sé si voy a llegar o no, también depende de todo físicamente y todo lo que pueda pasar de aquí a ese momento pero sí me gustaría aspirar a llegar a Catar».

Por último Layún habló sobre su retiro del balompié, el cual le gustaría que fuera con el Monterrey o el América:

«Creo que me gustaría retirarme en Monterrey o en América, serían mis dos opciones idóneas de verdad, pero también entiendo que el fútbol y la vida en general es súper cambiante y no sé qué tan factible vaya a ser eso, ojalá lo pueda lograr pero también por otro lado entiendo que si toca en algún otro punto pues movernos será parte de esto, y es lo que toca».