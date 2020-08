México, 23 de Agosto 2020. Notablemente molesto por la derrota, Miguel Herrera confesó intranquilidad por el rendimiento del América y además, reveló que la situación de Bruno Valdez no es nada alentadora aún sin que se le haya aplicado la resonancia magnética que determinará la gravedad de su lesión.

«No estoy contento, no estoy tranquilo. Hay mucho que pensar, mucho que trabajar. Por supuesto que la situación de Bruno es difícil, no se ve nada alentadora. El doctor no nos da mucho aliento como para pensar que no haya sido nada grave, la jugada se vio muy aparatosa. Esperamos los resultados, pero sabemos que será difícil para Bruno y para el equipo. Apenas sale y a los dos minutos nos marcan un penal. Nos pasa la desconcentración total, nos distraemos bastante del juego. A seguir trabajando y encontrando a los jugadores atentos», expresó.

En el análisis de la derrota ante Monterrey, el entrenador americanista señaló que ve distraídos a varios de sus jugadores, por lo que para los siguientes compromisos alineará a los que vea con mejor disposición, sin importar las jerarquías del plantel.

«Están siendo distraídos, no están siendo conscientes de que a este equipo le juegan a tope y nosotros tenemos que entender que los partidos no son cualquier cosa. Aquí perder a la gente le molesta, ganar 4-0 a la gente le molesta, no hacer un partido redondo a la gente le molesta. Es lo que tenemos que entender, en donde estamos sentados trabajando y si en el accionar del equipo no se entiende eso, pondré a los que entiendan que nos jugamos mucho en el equipo».

«Estamos trabajando para que el equipo esté arriba, no podemos bajar los brazos. El que tenga actitud y determinación, jugará, no me importan los nombres», concluyó.