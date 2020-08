México está frenado/

pero tenemos un circo/

y con maroma y brinco/

miradas se han desviado…

Desempleo en aumento/

e inseguridad no frena,/

por eso montan escena

para el entretenimiento…

La economía en México no pasa por su mejor momento, va en picada. La crisis sanitaria provocada por el Covid-19, aceleró la caída libre de uno de los rubros más importantes de la nación.

Los más de 60 mil muertos por el coronavirus, cifra que aumenta día con día y de la cual no se tiene la más mínima percepción de que se controle, ubica a nuestro país en el tercer lugar mundial por decesos.

La curva no se está aplanando, ya llegamos al “escenario catastrófico”, es decir esa “leyenda” a la que el subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL, aseguró que no llegaríamos…

De dos mil 800 muertes que proyectaba el Subsecretario al comienzo de la pandemia, las más de 60 mil hablan por sí solas. Estamos, ¡sí!, frente a una catástrofe nacional en el rubro sanitario.

Es cierto que ninguna nación estaba preparada para enfrentar esta pandemia, lo hemos escrito y vale insistir en ello, pero teniendo los claros antecedentes de otros países, las autoridades mexicanas reaccionaron demasiado tarde.

La recaudación fiscal será la peor para éste y el próximo año, además la crisis que vive Petróleos Mexicanos acelerará el debilitamiento de los ingresos nacionales. Lo anterior significa que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 recibirá severos machetazos.

Muy lejos se ve a la Cuarta Transformación de demostrar que está prestando atención a los reales problemas que enfrenta el país, al estar enfocado en alimentar la hoguera del escándalo, del show mediático, de las persecuciones judiciales y “juicios sumarios”.

Por lo que se ve, para los asesores presidenciales, resulta más rentable darle al pueblo circo, maroma y teatro, que buscar soluciones en el corto, mediano y largo plazo para las crisis: económica, sanitaria y de seguridad.

Es cierto lo que dice el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de que es necesario “purificar” la vida pública del país, pero esa purificación bien puede hacerla la Fiscalía General de la República, que para eso está, mientras las demás dependencias cumplen con su obligación.

Para cualquier funcionario público, que tiene su quincena asegurada, esta crisis sanitaria no le golpea al bolsillo, pero para quienes perdieron su empleo y batallan para llevar alimento a su hogar, la percepción cambia abismalmente.

Dicen que no solo de pan vive el hombre, pero en México se ha optado por “alimentar” a la población a base de puro circo, maroma y teatro… la persecución política es la cobija que oculta a los ojos otros pesados y reales problemas… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La Oposición en nuestro país podría optar por entrar a un escenario nunca antes explorado y sería pisar el terreno de las demandas en contra del Estado Mexicano por presunta negligencia en el manejo de la crisis sanitaria… Ya se rebasaron los 60 mil muertos por coronavirus y las proyecciones más “recatadas” aseguran que llegaremos a los 130 mil decesos al final de este año, por lo que armar un caso de “lesa humanidad” es un “plan ambicioso” electoralmente hablando… ¿Y las pruebas?, allí está el uso del “detente”, el “covid leve”, la “fuerza moral y no de contagio”, desdeñar el uso del cubrebocas… Casi para todo veneno hay antídoto… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– En Palacio Nacional ya no quieren hacer “pío-pío”, prefieren guardar silencio o bajarle dos rayitas al show mediático; al parecer entendieron el mensaje de que nadie debe jalar de más la cobija, porque dejarían al descubierto algún video que “por ahí quedó olvidado”… Pero también desde Palacio la respuesta fue contundente: “no descarto la posibilidad de llevar a juicio a los ex presidentes”… Parece que van a llevar la fiesta tranquila, con música suave y poco licor, porque ambos bandos entendieron que las borracheras causan cruda y todos pierden… son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… A todas luces la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene mucha ilusión de que el partido en el poder, es decir Acción Nacional, le entregue algunas parcelas legislativas como en el pasado lo hizo el Revolucionario Institucional… Cuentan que en lo “oscurito” y tras los escándalos conocidos, no les causaría asco usar playeras de color guindo. Dicen que el poder no tiene colores, qué diría de esto RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ… ¡Ámonooooossss!

++CUENTAN QUE… La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, y el poder tras el trono en la dependencia, el subsecretario ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, ya dejaron ver que no quieren abrirle la puerta al secretario general de la Sección 51 del Sindicato, ADOLFO SIERRA MEDINA… Cuentan que cuentan que ya conocen a SIERRA y saben cómo contentarlo, pero en este momento la piñata no tiene dulces y el líder sindical no se conforma con promesas a largo plazo… También cuentan que si SIERRA buscara realmente el beneficio de los trabajadores, otro gallo cantara… ¡Qué-o-g-t!

++CUENTAN QUE… El Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas podría tener un “éxodo” de cuadros si en el reparto de las candidaturas no se toma en cuenta a “todos”… Cuentan que en el partido de enfrente, en Acción Nacional, no miran con malos ojos abrir la puerta a personajes que brincaron del Revolucionario Institucional a Morena, siempre y cuando lleguen con canicas para jugar y con estructura personal… ¡Otro nivel Maribel!

++CUENTAN QUE… El casi ex de todo, ÓSCAR LUÉBBERT GUTIÉRREZ, tiene varias veladoras encendidas… Por un lado busca una posición dentro del Partido Revolucionario Institucional, mientras que hace negocios con el Movimiento de Regeneración Nacional, bajo el argumento de que las ideologías políticas de ambos partidos son “similares”… Cuentan que cuentan que está a punto de que cuaje su plan, es decir jugar por dos partidos por si se le cae uno… ¡Sacarrácatelas!

Hasta mañana…

