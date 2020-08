Hasta ayer jueves 13 de agosto México seguía ocupando en el mundo el tercer

lugar como el país con el mayor número de muertos, 55 mil 293, por la

pandemia del Coronavirus o COVID-19. Estados Unidos ocupa el primer lugar

con 167 mil 954 y Brasil está en el segundo con 104 mil 201.

Con estas cifras que son oficiales, no un invento nuestro, nos acordamos que el

lunes 16 de marzo de éste mismo año, el presidente Andrés Manuel López

Obrador, dijo muy ufano y dueño de si mismo, que “las pandemias y los

infortunios a los mexicanos no nos hacen nada” y remarcó incluso que sacará al

país adelante.

“Tengo fé de que vamos a salir adelante. No nos van a hacer nada los

infortunios ni las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante al país,

porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza”, dijo.

Acompañado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el mandatario

nacional aseguró que el país vive una situación de estabilidad de estabilidad

económica, porque no hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos,

“no estamos endeudando al país y no hay gasolina cara, al contrario ahora está

bajando el precio de las gasolinas”, remarcó.

En esos días tan confiado estaba López Obrador en dicho de que en México no

va a pasar nada por el Coronavirus, al grado de dejar de lado las

recomendaciones hechas por su gabinete de salud y las medidas de salud

anunciadas el sábado y seguir dando abrazos, saludos y besos, a aquellas

personas que acudieron a la Unidad Deportiva de Marquelia, Guerrero.

Al arribar a las instalaciones de la Unidad Deportiva estaban esperándolo por lo

menos dos mil personas, a las que el presidente saludó de mano desde su

vehículo a las que se acercaron a entregarle peticiones o documentos.

Más adelante, al bajarse de la unidad dos mujeres se le acercaron y le pidieron

tomarse la foto y aprovecharon para darle un par de besos.

En ese tiempo AMLO sostenía que México todavía estaba en la etapa de

importación del coronavirus, por lo que en el aeropuerto accedió a tomarse

fotos y dar abrazos a pasajeros y gente que lo esperaba.

Estas declaraciones las hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador

exactamente hace cinco meses y frente a los 55 mil 293 muertos que suman

hasta ahora en el país, por la pandemia del COVID-19, nos preguntamos si

sigue pensando igual y si su conciencia está tranquila, porque de éstos muertos

por primera vez no puede culpar a los presidentes del neoliberalismo que le

antecedieron en el cargo, son sus muertos.

A México que está en tercer lugar por el número de muertos, le siguen India con

47 mil 037, Reino Unido, 41 mil 34l7, Italia, 35 mil 231, Francia, 30 mil 388;

España, 28 mil 605, Perú 21, 713; Irán 19 mil 162 y Rusia con 15 mil 353.

En Estados Unidos los demócratas acusan al presidente Donald Trump del mal

manejo ante la pandemia que se ha cobrado más de 167 mil vidas en el país, la

cifra más altas del mundo, lo que en nada le ayuda al mandatario a ganar su

reelección el próximo 3 de noviembre. En personal reconocemos que no ha

evadido su responsabilidad frente a la pandemia los resultados.

La senadora Kamala Harris, que va por la vice presidencia, como compañera

de fórmula del virtual candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, dice que hay

una razón por la que el coronavirus ha golpeado a Estados Unidos, peor que a

cualquier otra nación avanzada, “es porque Trump no lo tomó en serio desde el

principio”, lo que se asemeja mucho a la actitud que asumió López Obrador.

Ahora resulta que empresarios del sector energético revelaron la existencia de

una red de corrupción en PEMEX durante la gestión de Emilio Lozoya Austin,

para despojar de sus empresas a grandes proveedores y contratistas de la

petrolera estatal. Haber si no se le hace bolas el engrudo, porque a los que ya

les puso el dedo no de van a quedar de brazos cruzados, o si.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo ayer

jueves en Tampico, que junto con el grupo de mandatarios federalistas asistirá

a la asamblea de la CONAGO que va a realizarse el próximo miércoles 19 en

San Luis Potosí, a que se supone irá el presidente Andrés Manuel López

Obrador.

Adelantó que en el encuentro le van a exigir presidente AMLO que lleve a cabo

una convención nacional hacendaria, cuyo punto central sería la revisión del

Pacto Fiscal, así como ley de coordinación fiscal que data de más de 40 años y

hoy es absoleta.

Por cierto el presidente López Obrador canceló su visita a Tamaulipas en la gira

de trabajo que emprenderá la semana que entra en la que se prevee que va a

visitar Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, lo que dio a

conocer ayer jueves en su aburrida dizque conferencia de prensa.

Supuestamente esa gira incluía a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y

Coahuila, pero los eliminaron ya que los tres gobernadores estarán en la

reunión de la CONAGO en SLP.

Investigadores de la UAT colaboran en la propuesta de un Modelo

Ideal Mexicano de Comisión Fílmica en Tampico, que venga a contribuír en el

fortalecimiento de la industria audiovisual local.

La propuesta nace de la participación de los investigadores de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS), el Dr. Jorge Nieto Malpica

y la Dra. María Eugenia Rosas Rodríguez, con los investigadores Marcelo

Martínez Hermida y Emilio Alhambra Sempere, de las universidades españolas

de Santiago de Campostela y Alicante, respectivamente.

De acuerdo con el trabajo desarrollado, la prouesta se basa en el estudio

denominado “Las Comisiones Fílmicas de España. La experiencia de la

Comunidad Valenciana. Film Commission (Valencia Región FC)”, y destaca la

necesidad de crear Comisiones Fílmicas en México, ante la escasés de éste

tipo de organismos que contribuyan al fortalecimiento de la industria audiovisual

local.

En su trabajo los especialistas explican que una Comisión Fílmica comprende

oficinas gubernamentales que dan servicios de asesoría y apoyo a las

producciones cinematográficas y/o audiovisuales de toda índole, tanto

nacionales como extranjeros, generando, además, empleos directos e

indirectos a pequeñas y medianas industrias y contribuyen al desarrollo regional

y promoción de su estado.

