México, 12 de Agosto de 2020. Mario Cázares tiene ante él una de sus más grandes oportunidades, se medirá en octubre próximo ante Julio César Chávez Jr. con fecha y lugar aun por confirmar.

Deportivamente este combate llega en un muy buen momento, con un récord invicto de 11 peleas ganadas 5 por nocaut, así lo mencionó el pugilista.

«Se comunicaron conmigo y me dijeron que Jr. (Julio César Chávez) quiere pelear conmigo y me causó mucha sorpresaporque ya quiere que lo retire, entonces ahí vamos estoy muy contento.

Estoy listo y preparado, qué tan peligroso puede ser un hombre de 30 años con un cuerpo de 20 años, jamás he tenido vicios, jamás he usado drogas, no tomo alcohol, me cuido en alimentacióny ha ganado batallas en la vida, imagínate qué peligro puede ser un boxeador con esas características».

Esta pelea tendría en disputa un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo «por un título del CMB no han dicho qué categoría de cinturón pero estoy tranquilo, más que emocionado pero no me está rebasando en cuestión mental, esto ya pasó muchas veces por mi mente, yo ya estoy listo» mencionó Cázares Astorga en entrevista.

Julio César Chávez Jr es noble, buena persona, tendrá sus batallas internas y tendrá que superar y le deseo lo mejor siempre» destacó Mario.

Las negociaciones están cerca de llegar a un acuerdo y en los próximos días se confirmará la fecha de esta pelea.