México, 12 de Agosto 2020. Luego de varias especulaciones, FC Juárez presentó este martes al medicampista Marco Fabián de la Mora,el mexicano arribó a la ciudad fronteriza procedente de Madrid y se hizo oficial su llegada por medio de las redes sociales.

Fabián terminó su contrato con el Al-Sadd de Qatar, en donde tuvo su última aventura en un equipo fuera de México. Los fronterizos lo anunciaron con dos emotivos videos.

Enseguida del anuncio donde se oficializó la llegada de Marco Fabián a FC Juárez, el mexicano ya tuvo sus primeras palabras como jugador fronterizo, en donde aseguró que viene a hacer historia.

«Es parte de mi carrera, los dos equipos que estuve, Chivas y Cruz Azul, son equipos de gran historia como lo es Juárez. Quiero dejar huella y hacer historia. Para mí no existen equipos grandes ni pequeños, es la ilusión con la que vengo de poder conseguir algo grande con Juárez».

Comentó que viene un Marco Fabián distinto al que se fue: «Yo sé que mi regreso a México es importante y sé que van a estar sobre mí en todos los aspectos, los ejemplos y las actuaciones lo dirán por sí solo. He cambiado y vengo con una ilusión más grande. No es mi último barco sino una oportunidad para seguir cumpliendo metas. De lo demás no me preocupa nada».

Finalizó hablando del su nuevo estratega en los Bravos, Gabriel Caballero: «Es un técnico que está haciendo las cosas bien. Soy una persona que me gustan los retos grandes y sé que no tiene tanta historia y eso me gusta. Quiero ganarme con mis actuaciones, humildad y respeto a cada uno de los seguidores de Juárez y del fútbol mexicano. En el aspecto físico me encuentro bien, necesito adaptarme a lo grupal, pero va a ser fácil».