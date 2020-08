Es difícil creer que en México se haya cambiado la manera de hacer política, sólo con la llegada de la Cuarta Transformación al poder constitucional.

Por ello es comprensible pensar que las filtraciones sobre videos y demandas que EMILIO LOZOYA AUSTIN ha presentado a la Fiscalía fueron ordenadas desde la alta esfera del poder.

En el pasado no se movía nada en el círculo del poder político a menos que lo ordenara el Presidente en turno; una tradición que, por lo visto, no ha cambiado en este sexenio.

Apenas el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hablaba desde la mañanera sobre la existencia de algún video y por arte de magia el video aparecía y circulaba bien recio en las redes.

Igual sucedió con la demanda de EMILIO LOZOYA, que por arte de magia circuló por las redes cuando dicho documento sólo podía estar a resguardo en la Fiscalía General de la República o con el abogado defensor del ex director de Petróleos Mexicanos.

La Cuarta Transformación tiene mucha prisa por los “juicios sumarios”, por el show mediático y —principalmente—, por las “cortinas de humo” y en esa prisa puede cometer el error de que el uso de LOZOYA se revierta en el 2021, aunque la meta sea el 2024.

Mientras que el ex director de Petróleos Mexicanos se juega la existencia y su libertad con sus denuncias de hechos o demandas, la Cuarta Transformación se juega el futuro político inmediato.

La táctica de culpar al poder económico y a quienes lo detentan, al igual que al neoliberalismo así como a los conservadores de todos los males del país, se está replicando en los señalamientos que hace LOZOYA.

En el “evangelio” de la 4T, el ex director de Pemex es una “pobre víctima” que fue “obligada” a tomar un dinero para comprar bienes inmuebles y darse los lujos a los que estaba acostumbrado.

La realidad demuestra que EMILIO LOZOYA no es la víctima, pero sí es el eslabón más débil de una larga y putrefacta cadena de corrupción que saqueó al país. Es la cuña que aprieta, porque es del mismo palo, al ser cómplice de una pandilla señalada de “vender al país” con la reforma energética a cambio de sabrosísimos “moches” y punto.

A estas alturas de la “película”, la 4T puede que haya entrado a un callejón sin salida, ya que si no consigue demostrar en los tribunales todas las acusaciones de LOZOYA, entonces el desgaste del Gobierno federal se acelerará todavía más.

Si todos los señalados “la libran”, se estaría fortaleciendo a una Oposición que hoy por hoy se ve empequeñecida a base de brutales golpes mediáticos y abusivas “encueradas”.

Algo debe tener LÓPEZ OBRADOR bajo la manga, una carta marcada o algo muy sustancial para que juegue la credibilidad de él y su Gobierno en una delicada apuesta llamada LOZOYA… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- En el “peor de los casos” y en el supuesto de que la Fiscalía General de la República no pueda comprobar los señalamientos que hace EMILIO LOZOYA a prominentes políticos mexicanos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (o ex integrantes), entonces la única forma de “salvar la honra” será enviar al ex director de Petróleos Mexicanos a la cárcel, junto con su esposa, madre y hermana, para luego esperar la bondad del “pueblo bueno” en las urnas el próximo año… Cuentan de boca en boca que la Cuarta Transformación está tejiendo fino, realizando una complicada cirugía judicial tomando riesgos muy, pero muy, calculados… La felicidad del presidente LÓPEZ OBRADOR no se puede ocultar por todo el escándalo que se vive y quienes presumen conocerlo aseguran que todo está saliendo según lo planeado… ¡Otro nivel Maribel!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Dentro del Partido Revolucionario Institucional, su militancia se mira unos a otros extrañados cuando desde la cúpula del Comité estatal se advierte que los electores castigarán en las urnas a los “malos alcaldes”… Los priistas saben lo que cuesta una campaña y más el mover una estructura, por lo que se sorprenden que las futuras elecciones las pretendan ganar desde hoy a base de “románticos” discursos… Para jugar a las canicas se requieren canicas y sin ellas está difícil la operación… Apostar simplemente al “hastío” es un mal cálculo… Son rumores, rumores, rumores…

++CUENTAN QUE… Algunas voces tricolores están empezando a sentirse incómodas por el silencio con que se conduce su dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, hacia la Cuarta Transformación… Cuentan que eso huele a entreguismo o a cochino pacto en donde el único que va a ganar algo sería “Alito”, mientras que al resto de los priistas recibirían puro de ése para hacer salsa… ¡Qué onda anaconda!

++CUENTAN QUE… Así como se están desarrollando las condiciones políticas en el país con el caso LOZOYA, donde todas las miradas y reflectores están al pendiente de ello, algunos funcionarios gubernamentales han aprovechado la “distracción” para hacer esos negocios que son reñidos con la “ley del funcionario público” pero muy sabrosos para bolsillo de quien los realiza… Cuentan que sobre ese tema mucho sabe el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA… Ahora sí que a este funcionario le vino “como anillo al dedo” la pandemia… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Sí… hay una campaña desde el centro del país en contra de todo lo que huela a Tamaulipas y más si es de color azul… por extraño que pueda sonar o parecer, se insiste en que varios cuadros azules que causaron bajan del organigrama gubernamental son los que “nutren” parte de la información a los periodicotes de la Capital del país, aunque en algunos casos con datos y fechas irreales… Cuentan que cuentan que no ganan nada, pero se divierten mucho y además les provoca sonoras carcajadas… Si quieren saber quiénes son, basta con revisar la lista de bajas del sexenio… ¿Será…?

