El Presidente de la república tiene razón… pero al mismo tiempo, no.

¿Cómo confundir la lucha campesina por el derecho a los caudales del río Bravo, con un acto de politiquería para conseguir votos -como lo dijo ayer el Presidente en su ‘mañanera’-, cuando la disputa por el agua hunde sus raíces en el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, suscrito el 3 de febrero de 1944?

Pero, además, que la añeja lucha por el agua para uso agrícola -como se discute- es un asunto que decide la economía de miles de familias rurales que dependen de ese recurso a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de río, en su frontera México-EEUU.

En ese sentido, nos parece un exceso que el Presidente LÓPEZ OBRADOR haya acusado al gobernador de Chihuahua JAVIER CORRAL, de estar agitando a los agricultores con fines políticos, “porque ya está cerca la elección del 2021 y necesitan votos”.

El señor Presidente comete una arbitrariedad al etiquetar como “político” un movimiento social que no es de ahora, pues incluso en el propio Senado de la república hay ahora una promoción respecto al Tratado de 1944, presentada por el Senador tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, de Morena.

Además, el tema no es nuevo. Tamaulipas también sufre cíclicamente por la disputa internacional de las aguas del río Bravo, pues el Tratado de Aguas Internacionales establece que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado.

El tratado de 1944 específica que la contabilidad en la entrega de agua a los Estados Unidos se lleva por ciclos de cinco años consecutivos y, en caso de sequía extraordinaria, los faltantes que hubieren se reponen en el ciclo siguiente.

El tratado también menciona que, cuando la capacidad asignada a Estados Unidos en las presas internacionales se llena con agua de su propiedad, en ese momento termina el ciclo y todos los faltantes se consideran totalmente cancelados.

Y el ciclo 24 terminó el 26 de septiembre de 1992, porque la capacidad de los Estados Unidos en las dos presas internacionales se llenó con agua de su propiedad.

La protesta campesina de Chihuahua no es, pues, una agitación política para conseguir votos, sino una lucha totalmente legítima por el derecho al usufructo de los caudales del río Bravo.

En ese sentido, el Presidente No-Tiene-La-Razón.

Pero sí la tiene, cuando recomienda a los políticos que si buscan votos, que se calcen zapatos tenis y visiten cada día 300 domicilios.

¿Alguien le hace caso?

REYNOSA…SORPRESAS

De Reynosa, nos previenen sobre sorpresas en la política local, pues un grupo que ya tiene notoria presencia en territorio, saltará a la palestra con un candidato que causará furor.

No lo diga, pero se habla de que hay una relación directa entre el Coordinador del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA y el -¡todavía!- Director federal de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien hasta donde nos dijeron, ya trae “luz verde” desde mero arriba para hacer trabajo político en Tamaulipas, de modo que arrímese, porque esto se pondrá bueno.

Es un grupo morenista, que ya trae todo preparado para cuando se den los tiempos, por ahí de enero del 2021, pero se estima que dentro de un mes empezará con mayor movimiento en las colonias.

No, no, no: nada que ver con ZERTUCHE, ni con ‘JR’. Hay una conexión más directa y confiable con los núcleos de poder que mandan en Morena.

Esté muy pendiente, pues aquí le iremos proporcionando indicios.

EDGAR: “NI AMIGOS, NI COMPADRES”

Al participar como ponente en el marco del Congreso Estatal Cenecista 2020, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS, se pronunció a favor de establecer un frente con la Confederación Nacional Campesina de Tamaulipas, ‘para dar la pelea’ en aquellos municipios rurales con amplias posibilidades de ganar en las elecciones del año próximo, y donde los alcaldes del Partido Acción Nacional, el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal de MORENA fallan a los campesinos, al no existir programas productivos para el campo.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional llamó a los presidentes de los comités municipales campesinos y comisariados ejidales ser una autentica oposición, señalar los errores de que no existen recursos federales, del Estado y municipales para nuestro sector, además de que no son solidarios con el campo tamaulipeco.

“Es el momento de recuperar el terreno perdido, es el momento de buscar a los mejores cuadros y quiero dejarlo muy claro, vamos a jugar con la mujer y el hombre que más nos garantice ganar. No hay amigos ni compadres, competiremos con quien nos garantice la mejor presencia con la ciudadanía”, subrayó.

Frente al escenario de errores de los gobiernos del PAN y de MORENA en nuestra entidad, EDGAR MELHEM SALINAS afirmó hoy que el PRI tiene la mejor oportunidad de lograr un buen resultado en las elecciones del 2021 pero, para ello, insistió, se trabajará en escoger a los mejores candidatos y candidatas, que sean honestos, transparentes, sin olvidar invitar a los jóvenes y las mujeres.

“Los invito que con RAÚL (GARCÍA VALLEJO) a la cabeza de la CNC, con cada uno de los liderazgos del PRI y con cada uno de los liderazgos de la CNC, nos vayamos preparando a dar una pelea sección por sección, ejido por ejido, comunidad por comunidad para poder lograr avanzar en ir construyendo el Tamaulipas que todos queremos”, señaló.

En el Congreso Estatal Cenecista 2020 ‘Unidos en el territorio por el futuro del Campo’ se instalaron mesas de trabajo con los temas; Del Huerto al Internet a cargo del ingeniero ARTEMIO GONZÁLEZ BERLANGA, Presidente de la Federación Agronómica, Filial Tamaulipas; La Política Agropecuaria en México; Diagnostico y Futuro a cargo del Ingeniero JUAN BÁEZ RODRÍGUEZ, ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y el tema Panorama Político Electoral 2020-2021, a cargo del licenciado EDGAR MELHEM SALINAS, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Asistió también RAÚL GARCÍA VALLEJO, Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas; el Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Victoria HORACIO REYNA DE LA GARZA; los ex dirigentes estatales de la CNC JUAN BÁEZ RODRÍGUEZ; SERGIO GUAJARDO MALDONADO; el ex alcalde de Ciudad Victoria ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y correspondió a la diputada federal priista MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN hacer la clausura del Congreso Estatal Cenecista 2020, que se desarrolló en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Ojo: MARIANITA va en caballo de hacienda para Victoria, mientras que ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO sigue haciendo puntos para el 2022, sin menoscabo del propio dirigente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, quien a fe nuestra, va otra vez como diputado federal plurinominal, para ir seguro.

Y para Reynosa, no debe soslayarse la importante presencia del Secretario de Organización del CDE del PRI, un importante ‘cuadro’ tricolor con bastantes posibilidades de sacar adelante a su partido en aquella frontera, convertida por azules, guindas y tricolores en la Joya-De-La-Corona.

HORACIO REYNA podría ir a la próxima legislatura estatal.

EL JUEVES, VISITA DE AMLO

De otro lado, le participo que el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ confirmó para el próximo jueves la visita a Matamoros del Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien entregará obras de gran impacto social construidas en zonas con polígonos de pobreza extrema.

El Presidente Municipal dijo que el Presidente AMLO estaría en esta ciudad a las 15:00 horas para inaugurar obras que fueron construidas a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU-

LÓPEZ HERNÁNDEZ informó que este martes sostendrá reuniones de trabajo con una comitiva de la Presidencia de la República para establecer la logística que se implementará para recibir al Jefe del Ejecutivo Nacional.

Y el viernes estará en Reynosa, donde presumiblemente sostendrá su conferencia “mañanera”, en las instalaciones de la SEDENA.

CdeV, REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En otro tema, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, anunció el lanzamiento de un nuevo programa emergente de reactivación económica, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) formales, de los sectores comercio, manufactura, hospedaje y restaurantero; a fin de evitar el cierre de negocios y preservar empleos.

“Cincuenta millones de pesos para MiPyMEs con la finalidad de mantenerlas a flote y evitar a toda costa que éstas cierren. Porque una vez que cierra una empresa, las posibilidades de que esta reabra son menores a 10 por ciento. Por ello vamos a poner mucho énfasis y continuaremos haciendo esfuerzos con recursos estatales para impulsar este tipo de programas”, informó en conferencia de prensa el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

MAKI INAUGURA CICLO ESCOLAR

«Debido al cierre de escuelas hoy iniciamos una etapa hacia una nueva forma de aprender», declaró la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, en su mensaje para dar inicio al Ciclo Escolar 2020-2021, este lunes 24 de agosto, a través de una plataforma digital, en la nueva forma de enseñanza del sector educativo.

«En Reynosa como alrededor del mundo, experimentamos un proceso de cambio, transitamos hacia una nueva normalidad implementando estrategias con acciones para preservar la salud y salvar vidas», dijo, la Alcaldesa de Reynosa, para declarar inaugurado el Ciclo Escolar.

En esta ceremonia vía Zoom, el Ssecretario de Organización 2 de la Sección 30 del SNTE, JORGE GUADALUPE ACUÑA TOBÍAS, refrendó el compromiso de los Maestros por la educación de los reynosenses y aseguró que: «contamos con grandes aliados que fortalecen la educación en el Municipio; gracias por ser una mujer valiente y comprometida con su pueblo, Doctora MAKI ORTIZ».

