Ciudad de México. 10 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el premio a la mejor marca de combustibles y el reconocimiento a las aliadas del consumidor por región que “han actuado con responsabilidad social manteniendo precios justos tanto en gasolinas, como en diésel y gas”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que al tratarse de insumos fundamentales para las finanzas de las familias mexicanas, su proceder las ayuda.

“La iniciativa privada, las empresas tienen que tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que no sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional”, subrayó.

Aseguró que en el Gobierno de la Cuarta Transformación continuará la política de no aumentar los precios de los combustibles a partir de los llamados ‘gasolinazos’ y, aunque en los últimos días se han registrado incrementos mínimos, “nunca va a ser mayor a lo que había con anterioridad”.

“Desde que llegamos al gobierno decidimos no aumentar en términos reales los precios de los combustibles y hemos cumplido y vamos a continuar con eso a partir de que Pemex y Hacienda no aumenten el precio de las gasolinas y al mismo tiempo que no aumenten el impuesto a las gasolinas. Va a depender del margen de utilidad de las empresas. En este tiempo que se ha aplicado esa política, hemos recibido una actitud responsable de todos los dueños, de todos los administradores de los expendios de distribución de gasolinas”, expresó.

El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que los premiados, entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de julio de 2020, mantuvieron los precios promedio en gas LP y en gasolina; además, acreditaron exitosamente las verificaciones realizadas por la Profeco y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Son empresarios ejemplares, aliados de los consumidores”, enfatizó.

El premio a la mejor marca otorgado en el Salón de la Tesorería fue para la marca G500. Recibieron el distintivo como Aliadas del Consumidor, la gasolinera El Trébol S.A. de C.V. de Pemex en la región Golfo; Servicio Ecoserra Costa Rica S.A. de C.V. de Quick Gas en la región noroeste y Servicio SYC S.A. de C.V. de Total Gas en la región norte.

En gas LP, de la región centro, Usa Gas San Juan S.A. de C.V. (USAGAS); de la región Golfo, Hidro Gas de Veracruz S.A. de C.V. (Hidro Gas de Veracruz); de la región noroeste, Planta Almacenadora de Gas S.A. de C.V. (Pagasa); de la región norte, Cilindros y Equipos para Gas de Chihuahua (Gas Económico); de la región occidente, Gas Imperial S.A. de C.V., y de la región sureste, Holbox Gas S.A. de C.V. (Tomza).