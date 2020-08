NAYARIT. 04 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades judiciales federales y estatales a actuar con rectitud e integridad y a aplicar la ley para que no haya impunidad luego de la reciente detención de José Antonio “N”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

“Todo esto que estamos padeciendo en México tiene mucho que ver con la impunidad. Autoridades de todos los niveles de los tres poderes se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes por decisiones de jueces estatales y federales. No quiero generalizar; hay muy buenos jueces, íntegros, honestos, pero hemos padecido en México de esa impunidad”, expresó.

En conferencia de prensa matutina en Nayarit, el mandatario indicó que corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial e informó que la Fiscalía General de la República solicitó abordar el caso por tratarse de delitos del orden federal.

“Vamos a estar todos pendientes para que haya justicia. No fabricar delitos pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia”, enfatizó.

“Se tiene que mantener la independencia para que la autoridad sea honesta, que no esté al servicio de la delincuencia; ni de la delincuencia de cuello blanco ni de la delincuencia organizada. (…) Se ha avanzado mucho en no permitir el contubernio entre delincuencia y autoridades”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo destacó que el operativo para la detención del presunto criminal se privilegió el uso de sistemas de inteligencia sobre el uso de la fuerza.

Reafirmó que parte fundamental de la estrategia de seguridad es la atención de las causas, algo que dijo, caracteriza al Gobierno de la Cuarta Transformación.

“El cimiento y distintivo de nuestro gobierno es atender las necesidades del pueblo para que de esa manera logremos una sociedad mejor. Si atendemos las causas, si hay empleo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, vamos a tener paz y tranquilidad. No se va a resolver el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. (…) Ahora la base es que se garantice el bienestar del pueblo”, agregó.