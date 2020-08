Ciudad de México. 05 agosto 2020. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las reservas internacionales de México aumentaron a pesar de la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19.

“Nos ha tocado una situación muy difícil por la pandemia, pero estamos saliendo y precisamente vamos a poder enfrentar esta pandemia porque se está llevando a cabo un cambio, no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, son nuevas reglas.

Por eso tenemos presupuesto, tenemos finanzas públicas sanas, podemos decir que a nadie le va a faltar una cama para ser atendido ante la pandemia, no van a faltar los medicamentos. Vamos a seguir ayudando a la gente porque no hay corrupción, porque estamos con finanzas públicas sanas.

Si ustedes me dicen: ‘¿Cuánto hay en caja?, ¿hoy cuánto tenemos en caja?’, les puedo decir, 300 mil millones, acaba de dar a conocer el Banco de México el aumento en las reservas -¿no tendrás la nota?- a pesar de la crisis”, indicó el mandatario mexicano.

El Banco de México informó que las reservar internacionales aumentaron 313 millones de dólares, impulsando al saldo hasta 192,606 millones de dólares, de acuerdo con el estado de cuenta semanal del banco central.

López Obrador explicó que se está “saliendo de la crisis” porque no se endeudó al país, además de no permitir la corrupción.

“No recurrimos a créditos, lo que se hace o se hacía: ‘A ver, vamos a contratar más deuda’. No. Estamos saliendo porque no se permite la corrupción, porque no se permite la austeridad. No se han caído las reservas del Bando de México; al contrario, están creciendo las reservas. Entonces, son finanzas públicas sanas y esto nos va a ayudar a salir pronto de la crisis económica”, señaló López Obrador.

Al cierre de julio, se completaron ocho semanas consecutivas de acumulación de activos, impulsados por la venta de dólares del gobierno federal y de Pemex al Banco de México; así como por el cambio en la valuación de activos internacionales.

El saldo de la Reserva Internacional se aproxima al histórico de 196,010 millones de dólaresa alcanzado en enero del 2015. De acuerdo con la Comisión de Cambios, estos activos “representan una posición de liquidez para apuntalar y dar beneficios de percepción del soberano y de otros emisores en particular”.

Al 31 de julio, se han acumulado 11,728 millones de dólares, la mayor acumulación para un periodo similar desde el 2014. En ese momento, a través de un programa ex profeso de acumulación de activos, el banco central sumaba en las mismas 31 semanas, 13,658 millones de dólares.

De acuerdo con la información del banco central, la actual acumulación se debe a las ventas de dólares que han realizado el gobierno federal al Banco de México, que en lo que va del año suma 6,252 millones de dólares; más la operación de compra-venta de divisas dirigida por Pemex, por 3,259 millones de dólares y 5,355 millones de dólares atribuidos a las operaciones netas en divisas efectuadas por entidades con el Banco de México.