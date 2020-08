López-Gatell en la mira/

de nueve gobernadores,/

son de distintos colores/;

Subsecretario revira…

Es estrategia el “apriete”/

circula secreto a voces;/

vienen ataques feroces/

pa’ “Cuarta Té” y jinete…

El último día de julio y el primero del mes de agosto, la batalla entre un grupo de gobernadores de México y el subsecretario de Protección y Prevención de la Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, acapararon todos los reflectores.

Los mandatarios buscaban “tirar” al Subsecretario, culpándolo de ineficiente para atender la pandemia del Covid-19 que ha ocasionado la muerte en México de casi 48 mil personas y se estima que llegaría a las cien mil para cuando cierre este 2020.

Pero no sólo los gobernadores creen que ha sido desatinada la forma en que se atajó la crisis sanitaria del coronavirus y la respectiva aplicación de los semáforos; millones de mexicanos coinciden en que LÓPEZ-GATELL ya se desgastó.

Desde que brotó el primer caso del Covid-19 en México, la Cuarta Transformación minimizó la situación a pesar de que había ejemplos claros de lo que ocurría en países como China, Italia o España.

El propio Subsecretario, secundado por el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no le dio importancia al uso del cubre-bocas, al aislamiento social, incluida la sana distancia y otras medidas.

Además, LÓPEZ-GATELL insistió en que la curva de contagios se estaba aplanando cuando la realidad indicaba todo lo contrario. Para colmo el propio Presidente mexicano insistía que “habíamos domado” la pandemia, cosa que en la práctica resultó falso.

La exigencia de los nueve gobernadores de diversas corrientes políticas es legítima, pues la dimisión del Subsecretario daría el mensaje de que la Cuarta Transformación está dispuesta a corregir el rumbo en bien de la patria.

Las cifras hablan por sí solas. México está entre los primeros seis países con mayor número de contagios y en entre los tres primeros con mayor número de muertes por Covid-19. Cifras que por sí solas deberían considerarse para un cambio de rumbo; ¡pero no!

Para las “pulgas” del presidente LÓPEZ OBRADOR, las exigencias de los gobernadores lejos de ser atendidas, son tomadas como una “provocación de los conservadores” por ello debe etiquetarse como desatención, es decir no ser escuchados.

Todo el aparato de Estado, incluidos los representantes élite de la Cámara de Diputados (MARIO DELGADO) y el Senado de la República (RICARDO MONREAL), le dieron arropo y espaldarazo a HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, ante la embestida de los mandatarios.

Sólo que la Cuarta Transformación pasó por alto algo muy importante: la realidad indica que HUGO LÓPEZ-GATELL, ya le está generando pesados “costos políticos” de cara a las próximas elecciones… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El objetivo de los mandatarios no era en sí “derrocar” a HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ del cargo. Por extraño que parezca lo que realmente buscaban era que lo afianzaran y que la Cuarta Transformación, empezando por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, siguiendo con el Movimiento de Regeneración Nacional y sus bancadas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, se comprometieran con él y lo consiguieron… Las cifras de muertes no van a ceder en el corto plazo y la vacuna no estará en el mercado en un futuro inmediato… Así que, aunque suene criminal y llegado el momento, la cifra de muertes será una mina de oro electoral para la Oposición… Queda claro que no deseaban su salida, querían que lo afianzaran y lo consiguieron… Así es la política en México… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El secretario general de la Sección 51, del Sindicato del Sector Salud en la entidad, ADOLFO SIERRA MEDINA, consiguió lo que quería, que fuera invitado a la mesa de las negociaciones con la titular de la Secretaría, GLORIA MOLINA GAMBOA… Por ello a través de las redes sociales se ordenó a sus seguidores que bajaran la intensidad de los ataques en contra de la parte patronal, entiéndase la Secretaría de Salud… SIERRA quiere entrar al “negocio” y ya está haciendo la lista de peticiones… Una vieja jugada que siempre se ha aplicado… Son rumores, rumores, rumores…

~~BENEFICIARÍA RIVAS A 11 MIL MUJERES.- La primera autoridad del Municipio de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, constató el 60 por ciento de avance que lleva la construcción del “Centro Comunitario Mujer Total”, obra que cuenta con una inversión de 12 millones 567 mil 548 pesos y una vez terminada beneficiará a más de once mil mujeres; según estimaciones quedaría concluida en septiembre próximo. El alcalde RIVAS abundó en el tema y dijo que las mujeres tendrán un espacio de consulta en temas médicos y legales así como podrán informarse de sus derechos, aprender algún oficio o saber sobre nutrición; en sí, “Mujer Total” será una herramienta para salir adelante.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La regidora del Movimiento de Regeneración Nacional en el Ayuntamiento de Reynosa, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, podría recibir un feroz “contrataque” tras el video que buscó lastimar la figura de la alcaldesa MAKI ORTIZ, tras los daños generados por las recientes lluvias… Al parecer le van a sacar unos trapitos sucios al sol de cuando la Regidora fue subdelegada federal en Reynosa… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… La anunciada visita del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR reviste un especial interés porque no fue de “botepronto” para supervisar la ayuda a los damnificados por “Hanna”… Cuentan que gente “mal pensada” anda diciendo que su visita servirá para poner orden al desorden que priva en el Movimiento de Regeneración Nacional y a dar luz en el camino sobre los futuros “elegidos”… ¿Será? Como que le están poniendo mucha crema a los tacos… ¡Órale!

++CUENTAN QUE… Por extraño que parezca, el Partido Revolucionario Institucional vive una “ambivalencia electoral”… Por un lado está a “tiro de piedra” para regresar al poder municipal en Victoria y otros municipios, pero en contraparte la “mala fama” que se carga por los escándalos lo aleja de esa posibilidad… El PRI está atorado en el candidato a la Alcaldía y no puede avanzar hasta que se destape completamente los asuntos de las factureras y Lozoya, para seleccionar al menos “pior”… Los nexos, al final, pueden sepultar candidatos o limpiar caminos… ¡Qué-o-g-t…!

++CUENTAN QUE… Mucho impulso le está dando el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ a la preservación de recursos naturales enfocándose en la conservación de aves en distintas regiones de Tamaulipas. Las labores corren a cargo del Instituto de Ecología Aplicada, que ha logrado caracterizar a más de 200 especies de aves.

Hasta mañana…

