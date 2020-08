Al que tienen en la mira y lo quieren para que nuevamente aparezca en la boleta electoral el próximo año es al Presidente municipal de Ciudad Madero ADRIAN OSEGUERA.

Estuvo en Ciudad Madero el dirigente nacional de MORENA ALFONSO RAMIREZ CUELLAR y más que marcar las reglas del juego para los morenos de cara a las próximas elecciones, aclarar quienes pueden aparecer en la boleta el electoral el año entrante abanderando el guinda, le patentizo a OSEGUERA el respaldo para que nuevamente abandere a ese partido.

RAMIREZ, palabras más palabras menos, dijo que en el próximo proceso electoral por MORENA pueden ir a reelección los alcaldes y diputados locales que ganaron por voto directo, y deja entrever que no desperdiciaran la fuerza política y aceptación popular que tienen personajes como el alcalde de Ciudad Madero.

En Tamaulipas solo una diputada local, LETICIA SANCHEZ GUILLEROMO puede reelegirse por cualquier vía, en tanto que los Presidentes municipales de Ciudad Madero, ADRIAN OSEGUERA KERNION, de Matamoros MARIO LOPEZ Y Güemes LUIS LAURO REYES, además de los legisladores federales que se montaron al oleaje de LOPEZ OBRADOR pueden nuevamente aparecer en la boleta electoral en el 2021.

Pero la verdad es que no todos, por si solos, son garantía de triunfo, sobre todo los legisladores federales, aunque aún le apuesten al posicionamiento, que de acuerdo a casas consultoras, ANDRES MANUEL continua teniendo en Tamaulipas, quizá no les alcance para mucho pues le han quedado a deber al pueblo y no cuentan con capital político para nuevamente alzarse ganadores en una contienda electoral.

De todos los que quieren entrar a la reelección o jugar por otra posición, el único que tiene altas posibilidades de ganar es ADRIAN OSEGUERA, está muy fuerte en Ciudad Madero, de hecho hasta personajes de otros partidos reconocen su posicionamiento y que será difícil competirle, el pueblo está contento con su administración, no en balde sigue siendo el alcalde de MORENA mejor evaluado del país.

Con la visita a Ciudad Madero RAMIREZ igual se constata que OSEGUERA eta bien posicionado en la cúpula de MORENA, como el mejor activo en el sur de Tamaulipas lo tienen en la mira y le manifestaran su apoyo para la reelección.

Hablando de morenos, cada día que pasa se escuchan más nombres de personajes que desean abanderar a MORENA en pos de la presidencia municipal de la Capital tamaulipeca, pero de acuerdo a encuesta reciente es EDUARDO, LALO, GATTAZ BAES el que aparece mejor situado.

De hecho LALO lleva la delantera, las encuestas lo ubican en primer lugar y no es de gratis pues sigue haciendo chamba en territorio, apoyando a la gente necesitada y eso le suma por lo que seguramente en el 2021 veremos nuevamente a GATTAZ aparecer en la boleta electoral.

En fin, la situación es que el dirigente nacional de MORENA estuvo en Ciudad Madero respaldando el trabajo de ADRIAN OSEGUERA al que prácticamente destapa para la reelección, en tanto que en la capital tamaulipeca LALO GATTAZ continua cosechando adeptos, encuesta reciente lo ubica en primer lugar de los aspirantes.