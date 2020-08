Cuando de inicio el ciclo escolar bajo la modalidad a distancia es un hecho que el personal docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estará en las mejores condiciones para diseñar y crear sus objetivos de aprendizaje.

Lo harán cuidando de la salud de los estudiantes, la de ellos mismos, pero sin descuidar la misión de la máxima casa de estudios que es el preparar profesionistas, es decir, los contenidos académicos se impartirán de manera correcta aunque sea de forma virtual.

Para los jóvenes ajustarse a la nueva modalidad y continuar sus estudios universitarios no será difícil pues tienen conocimiento amplio en las nuevas tecnologías, en tanto que ya es un hecho que los catedráticos tampoco desconocen el trabajar a distancia, pues incluso desde antes de la pandemia las maestrías y doctorados en línea eran lo constante.

Cierto es que las clases a distancia no son igual que las presenciales, se estima que se limitan muchas capacidades de los estudiantes, sobre todo los que saben analizar el entorno y les gusta desarrollar temas relacionados a la asignatura y exponerlos frente a sus compañeros.

Pero lo importante es que no perderán el tiempo de aprendizaje y que será muy cercana la calidad a la anterior a la pandemia porque ya se cuenta en la UAT con catedráticos capacitados.

El rector JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ ha impulsado la capacitación oportuna e innovadora de los maestros universitarios, les motiva a participar con entusiasmo en los talleres, seminarios y cursos con miras de que estén en las mejores condiciones para afrontar este nuevo reto, la educación a distancia, es por salud, para tratar de contener el COVID-19 y no se tengan más contagios de este virus mortal.

“Construyendo entornos de aprendizajes virtuales”, con ese tema se impartió el segundo bloque de capacitación, en él se abordan aspectos pedagógicos del diseño instruccional en herramientas tecnológicas, concepción de ambientes de aprendizaje y entornos virtuales.

Hoy por hoy la Universidad Autónoma de Tamaulipas es la mejor opción de preparación profesional en la Entidad, sus planes de estudio van acorde a los tiempos modernos pero sin descuidar el compromiso que tienen con la sociedad.

De hecho, es altamente probable que a pesar de que en este semestre las cátedras sean a distancia registre mayor matricula, no solo por la oferta educativa y planes de estudio sino que muchos padres de familia no querrán pagar una Universidad privada si no se tienen clases presenciales.

En fin, la situación es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas esta lista para iniciar clases a distancia, sus catedráticos están preparados para impartir catedra de manera virtual y para los jóvenes el método no será desconocido pues saben aprovechar las herramientas tecnológicas.

No hay duda de que la UAT está a la vanguardia, preparada para enfrentar cualquier reto y eso es una gran ventaja porque todos los tamaulipecos tendrán acceso a educación de muy alta calidad y al alcance de sus bolsillos.

