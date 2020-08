View this post on Instagram

🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du Liban, la tour Eiffel s'éteindra ce soir à minuit 🙏🇱🇧 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇬🇧 To show solidarity to the people of Beirut and #Lebanon, the Eiffel Tower will will turn off its lights at midnight 🙏🇱🇧