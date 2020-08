Lo que está ocurriendo en Mexico a partir del 1 de diciembre de 2018 es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, y esto incluye la fallida estrategia económica, política y de salud ante la emergencia del COVID-19.

Ya no caben las culpas a Gobiernos anteriores.

La exigencia de renuncia de Hugo López-Gatell que hicieron 10 gobernadores en la semana previa tiene sentido. El fracaso se confirma con el acumulado de más 45 mil muertes y un creciente índice de contagios.

México superó a países con menos recursos pero con más inteligencia en el manejo de la crisis.

Todas las proyecciones del subsecretario de Salud han sido erradas. Ya lleva como cinco “picos” de la pandemia y sigue sin atinarle porque sabemos que lo peor de los peor aún no pasa.

Pero por qué se escandalizan los partidarios del Gobierno de la Cuarta Transformación a la exigencia de los gobernadores en la renuncia de Gatell, si fue el presidente de México quien hizo moda de exigir renuncias.

En 2014, siendo presidente del Partido MORENA, lleno el zócalo y el mensaje central fue promover una iniciativa para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto -dijo- “por la inestabilidad económica del país”.

Antes de eso, en el 2011, pidió la renuncia de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Publica y en el 2014 la del entonces Procurador General de la República Jesús Murillo Karam por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En estos casos, como en el caso de Hugo López Gatell las exigencias están justificadas, pero igual que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, -en sus tiempo-, el presidente López Obrador no cederá ante el bloque de gobernadores.

Los más recientes datos de Gatell de este lunes son escalofriantes: 48 mil 12 fallecidos, 42 mil 360 están activos y 79 mil 300 están bajo sospecha.

Y lo peor no ha pasado porque apenas el sábado 1 de agosto se impuso nuevo récord nacional al confirmarse 9 mil 556 personas contagiadas en 24 horas.

¿Es o no es un fracaso la estrategia? ¿Merece o no la renuncia del Sub Secretario López Gatell?

Los defensores del Gobierno Federal desestiman las culpas oficiales y endilgan la responsabilidad a la población por no acatar la extendida cuarentena.

El 27 de abril, cuando el llamado mundial era al uso de cubrebocas, López Gatell desalentó su uso, citando que, según un estudio, el cubrebocas no reduce los riesgos de contagio.

Aunque no es el más eficiente, el epidemiólogo si es el hombre más popular de México en estos momentos y aunque la exigencia de renuncia tiene sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cederá a la demanda de los gobernadores.

La popularidad de Gatell le alcanza para el 2021 y según se ve, a MORENA le viene como anillo al dedo.

maribelvillarreal@hotmail.es