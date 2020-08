SE DICE QUE EL PEZ POR SU BOCA MUERE y eso parece ser que es lo que le pasará Al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, luego de su exposición victimizante, en La Reunión de La CoNaGo en San Luis Potosí. La verborrea del mandatario tamaulipeco fue muy incriminatoria para su propia persona. La Semana Entrante no le extrañe si mandos de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, se ven en problemas legales, ante La Autoridad Federal, independientemente de Que El Líder Del Cártel Político De Los Cuernos Largos En Tamaulipas, pueda anunciar su separación Del Cargo De Gobernador Constitucional Del Estado, para enfrentar todo tipo de acusaciones que existen en su contra, por culpa de EMILIO LOZOYA y El Oportunista de ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, aparte de explicar sus nexos y compromisos, con La Columna Armada PEDRO J. MENDEZ en 2016, luego de contar con su apoyo integral, para hacerlo Gobernador de Tamaulipas…

EL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en su estancia en tierras tamaulipecas, la semana entrante, seguramente que traerá en su morral suficiente información sobre las irregularidades de tipo administrativo en el aparato y estructura Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, aparte de las irregularidades existentes en el rubro de Seguridad y Justicia a partir de 2016. Quienes piensen que podría solicitar licencia y luego buscar llegar a un país donde no exista extradición, creo que eso sería tanto como aceptar de antemano que su estancia en el servicio público gubernamental, no le impidió realizar, actos y acciones, que riñen con la Lay y La Justicia, pero no con el delito. FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, sin duda alguna, Es Uno De Los Gobernadores que en lo que va del Siglo, luego de ser un empresario de “La Industria del Chamoy”, hoy tanto él, como sus familiares, parientes y amigos, viven en jauja, atrás quedaron los tiempos de jodencias y miserias, tan es así que quisiera comprar un vasto territorio del municipio de Soto La Marina, al igual que de Gómez Farías y de ser posible, “La Biosfera de El Cielo” entre otros lugares de tierras tamaulipecas. FJGCV, sin Duda Es Un Gobernador Rico, Mientras que Al Estado De Tamaulipas, Lo Empobrece y de pilón tracalero, no es afecto a pagar deudas con el empresariado tamaulipeco que tiene mas de un año queriendo hacer efectivo el cobro de facturas de servicios prestados Al Gobierno Del Estado, sería irónico que En El País Del Tío Sam, en Gringolandia que tanto pondera, ahora desconfíe permanecer en esa nación, que sigue también la huella de su súbita fortuna, luego de que en sus años mozos enfrentara la justicia estadounidense por violar las leyes gringas…

MENTIR, FALTAR A SU PALABRA y No Cumplir Compromisos es una loza que le pesa enormemente Al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, sobre todo, tratándose de Poderes Fácticos, ello podría explicar que en la última visita del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, sólo lo acompañara a Los Municipios de TULA y Soto La Marina, Pero No Al Municipio de Hidalgo, en donde La Columna Armada, PEDRO J. MENDEZ, tiene su principal asentamiento. Como Que FJGCV no le tuvo confianza a su “aparato de seguridad”, como que sabe, que Al No Cumplir Con u Palabra y meno Con sus Compromisos, como luego se dice, “Se Echo Un Alacrán En Su Pecho” y sabe, bien que sabe, Que Los Arácnidos Son Muy Ponzoñosos, al grado que alguno expulsan un veneno letal, de ahí que mejor tomará sus providencias y previera que pudiera presentase un mal momento y su persona pudiese correr algún riesgo.

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Salvo Que La Urgencia Sea Mucha para licenciarse y enfrentar las denuncias que ponen en entredicho “Su Buen Nombre”, debe esperar Al Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y sacar la casta, sosteniéndose en su dicho que “Es Una Blanca Palomita”, aun cuando La Realidad Sea Otra. En El Municipio de Nuevo Laredo, AMLO llevará buenas noticias, aunque en ese Municipio, se tengan cuentas pendientes Con La Ley y La Justicia, por parte Del Gobierno Estatal a causa de hechos delictivos por la autoridad estatal y que a la fecha siguen en la impunidad…En Reynosa, donde está la Sede Militar Tamaulipeca y de La Fiscalía General de La República, seguramente que el parte no será nada favorable para El Gobierno De Los Vientos Del Cambio, en Tanto Que En Matamoros podría escucharse la misma canción, aunque aderezada con cosas positivas para ese puerto fronterizo y la región…En La Pasada Entrega Le Decía “Que Pelear Contra El Poder, Es Como La Pelea De La Memoria Contra El Olvido”, El Pasado Ya No Se Modifica, Pero Si Influye En El Presente, Presente que influirá en El Futuro. Con LOZOYA, El PAN y El PRI aumentan su desprestigio partidista con La Corrupción de Personajes Políticos que han significado o significan en La Vida Partidista de Azules y Tricolores…

EL SAINETE POLITICO QUE SE ARMA Con El Caso de EMILIO LOZOYA, aunque mucho de Los Corruptos Que Señala, gozarán de impunidad gracias a la figura de “la prescripción del delito”. Que El Mandatario Tamaulipeco no se encuentre en su mejor momento político y administrativo, vaticina que El Poder Legislativo de Tamaulipas no será de mayoría PANista y no será nada extraño que El PAN Tamaulipeco, sufra una desbandada, comenzando con el aun Mandatario Estatal que ha visto que sus sueño transexenal se convierte en una pesadilla, lo peor, que pueda retornar a Las Jodencias de inicios del Siglo XXI. Por ahora, sólo El Municipio de Nuevo Laredo, es Lo Mas Rescatable Para El PAN Tamaulipeco, Ya Que La Federación reconoce que en ese municipio tamaulipeco, el trabajo político-administrativo del alcalde, es más que aceptable, no así en municipio como Tampico, Reynosa, Victoria y Altamira, entre otros, “que gobierna” El PAN…

LA ARROGANCIA PANISTA De Los Funcionario Gubernamentales de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA que se han despachado con La Cuchara Grande, no saben para donde correr o donde esconderse, luego de que saben que El Mandatario Tamaulipeco vive tiempos abrumadores, por los problemas de tipo legal que está por enfrentar. Por Cierto, La Unidad de Inteligencia Financiera de La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no le extrañe si llegara a congelar cuentas de FJGCV, lo mismo que de familiares, parientes y amigos, aparte de aseguramiento de propiedades, que difícilmente podría adquirir honestamente con los salarios que devengó como Servidor Público en de Los Tres Niveles de Gobierno. Por El Bien De Tamaulipas y Del Propio FJGCV, sería muy saludable que aclarará y saliera limpio de las imputaciones que se le hacen, enfrentar La Ley y La Justicia Federal para limpiar su nombre, es muy loable, que lo logre, es otra cosa, Creo Que La Voluntad Política de La Federación, no está de su parte, tomando vigencia el dicho que dice, “Con La Vara Que Mides, Serás Medido” …

ANTE LA SITUACIÓN QUE SE DA Con La Presente Coyuntura Política, sería una gran estupidez que simpatizantes y militantes de MoReNa y seguidores de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se dejaran ganar por él y hambre política convirtiéndose en unos carroñeros y marginar el interés de AMLO y del propio Movimiento de Regeneración Nacional, que es el interés de La Cuarta Transformación De México, ya que muchos y muchas, piensan en su interés personal y de su grupúsculo, este tipo de políticos emergentes, sin conocimiento, ni experiencia, no deben hacer “La Burra Panda, Antes De Montarla”, sino fijarse primero en cuál es el objetivo presidencial y luego acomodarse, acorde la situación del momento y terminar con El Canibalismo que priva al interior De MoReNa en Tamaulipas. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan…