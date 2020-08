Mientras un buen número de mexicanos están embebidos con las noticias sobre

los hombres y mujeres implicados en los sobornos de Odebrecht, que según el

‘protegido’ -no de las leyes mexicanas, sino del gobierno federal- implica a varios

políticos de distintos partidos, incluidos del PRI; mientras otros mexicanos, los menos,

consideran que es un excelente distractor para desviar la atención de la realidad que le

está tocando vivir a los de la 4T.

En México y el mundo los comunicadores andan tras la noticia que venda, la que

‘jale’ audiencias y sin dudar el caso Emilio Lozoya vende y vende bien, no solo por los

nombres que ha implicado en ‘las investigaciones’ sino en todo lo que le rodea… pero

pocos se atreven a mirar lo que está detrás de esta cortina, en el escenario del México

corrupto.

En la radio, la televisión tanto nacional como en los espacios virtuales, se han

dado cita políticos y expertos en la política mexicana y hasta internacional, para hablar

de las denuncias del ‘protegido’ que sin empacho ha traído a su escenario a tres

expresidentes y quizá al que se le considera El ‘Gurú’ de la política nacional, el

expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuyo nombre llama la atención en

este show.

Fuera de la ‘Feria de Lozoya’, detrás de la cortina de la corrupción por los dichos

del exdirector de PEMEX, los índices de desempleo nacionales siguen aumentando, con

las consiguientes protestas y la obvia comisión de delitos de quienes no tienen empleo,

ni oportunidad de emplearse en la economía informal.

La mala estrategia del presidente López ha provocado gran escases de

inversionistas -nacionales y extranjeros- que prefieren cerrar sus empresas o llevarlos a

otros países por la falta de apoyo y gran desconfianza en el sector gobierno.

Pese a Lozoya, si hablamos de la Salud Pública, el coronavirus avanza, se detiene,

avanza… mientras se dictan medidas de gobierno que no implican participación directa

con la ciudadanía, pero sí con el comercio organizado porque hasta los multan, pero no

son capaces de detener a los ciudadanos en las calles, ni siquiera por no traer cubre

bocas.

La Pandemia es aparte. Lo que sigue estancado son las enfermedades como las

que padecen los pacientes de cáncer y enfermedades crónicas degenerativas, sin

importar la edad de los enfermos, siguen agravándose y hasta muriendo por falta de

medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud públicos… También por

falta de dinero para comprar medicinas.

En problema en la inseguridad pública sigue en aumento en todo el país y luego se

lee que hay exgobernadores, caso concreto los dos tamaulipecos que están siendo

juzgados por Estados Unidos por su nexo con la delincuencia organizada… y aparece en

la pantalla de la 4T su artista exclusivo: Emilio L y su Banda.

La Coordinadora Nacional del Magisterio (CNTE) hizo su aparición para exigir a

Educación Pública la asignación de plazas a los egresados de Escuelas Normales, como

lo prometió el presidente López Obrador y Esteban Moctezuma Barragán, titular de esa

dependencia federal, contestó “Existe una ley que estipula un concurso… no puedo

traspasar la ley, debemos ser respetuosos del marco legal…”

Aunque el gobierno hace caso omiso de la asignación de presupuesto para

mantenimiento de los edificios escolares, papelería, material didáctico, artículos de

escritorio, etc. Corren la misma suerte cuando las escuelas son víctimas de robos y

saqueos.

Dice Moctezuma Barragán que no pueden “faltar a la ley” pero si desde las alturas

formulan asignaciones de obras y compras sin licitar, que los mismo son de unos

cuantos miles de pesos hasta de millones. Pese a que existe no solo en letra, sino en

instituciones que hablan sobre la transparencia.

Hace unos días escribí sobre la expresión del gringo cuando algo no entiende de

nuestro país, dice: “Mi no entender…” y hasta hace la cara de Watt? Bueno pues nos

quedamos con ¿cara?, no… de expresión, cuando nos enteramos de estos ‘pequeños

desaciertos’ de la 4T, pero también es válida la pregunta sobre qué hay detrás de la

cortina llamada Emilio Lozoya.

Incluso hace unos días el ‘copetes a la desgreñé’, Donald Trump, volvió a los

embates contra nuestro país, asegurando que el presidente López Obrador es su amigo y

los mexicanos vamos a pagar su Muro, aunque sea con aranceles en el peaje por

carreteras, dijo el neoyorkino. Lo bueno es que el tabasqueño es su amigo, sino que

friega nos pone.

Finalmente le comento que la reacción de los ‘pitufos’ del PAN fue muy directa

cuando acusaron: “…el exdirector de Pemex se ha convertido en un aliado estratégico

del presidente López Obrador, para denigrar a Acción Nacional, que es la alternativa

frente al fracaso del gobierno morenista, porque saben que nosotros sí les podemos

ganar en el 2021”.

¿Sabía usted que Morena como partido está sobrepasado de diputados, según la

propia Constitución? ¿Todos los partidos desconocían este ‘detallito’, incluido el INE?

“México, creo en ti, como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia

tierra mía, y sin embargo ríes demasiado… acaso porque sabes que la risa, es la

envoltura de un dolor callado…” fragmento de la poesía México Creo en Ti, del

yucateco Ricardo López Méndez, (1903-1989). Socio fundador de la Sociedad de

Autores y Compositores de México.