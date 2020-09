El reporte que este día dará el presidente de la República con motivo del II Informe de su administración, estará

centrado en la corrupción.

Se sabrá de avances, estrategias, y desde luego también de los grandes pendientes que este tema implica, porque aunque el presidente, Don Andrés López Obrador apunta que ya no hay corrupción arriba, todavía no puede erradicarse abajo y considera que el empeño tiene que ser mayor.

Un informe sobre corrupción, desde luego que suena muy bien de arriba hacia abajo, sin embargo, se extrañarán los datos relacionados a la realización de obras para el desarrollo urbano, humano, educativo y aquellas que sirven para la modernización de la patria.

Tampoco habrá datos interesantes sobre el respaldo a la productividad, aún en medio de la pandemia de COVID-19 que tiene semiparalizada la economía y vaya que se trata de un capítulo que tiene que considerarse más allá de las acciones preventivas y restauradoras de la salud de las personas que debieron de enfrentar los estragos en su cuerpo del coronavirus.

Desde las ocho de la mañana los canales de televisión nacional comenzarán a transmitir el evento del II Informe de la administración, aunque, será hasta después de la mañana cuándo la intervención del presidente López Obrador comience para hablar de aquello que se ha realizado para contener la corrupción, que fue uno de los mayores compromisos que se hicieron durante la campaña proselitista del 2018.

Que haya expectación por el II Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, podría decirse que sí, por la

curiosidad que hay sobre las pesquisas en contra de los exfuncionarios de la federación, agregándose el asunto de las consultas populares para saber hasta dónde la gente quiere llegar en los espinosos temas de los abusos del poder y el manejo inadecuado de los recursos públicos.

El informe ya no será como en aquellos tiempo, en los cuales había un despliegue de personas y de recursos para

que el titular del Poder Ejecutivo fuera a la Cámara de Diputados, entregara el Informe y diera un discurso. Las cosa se complicaron y los Informes Presidenciales cambiaron su formato, pero no el contenido, al suponer que allí está la información de aquello que la administración federal hizo durante todo el año.

Los otros

No se resolvió al fin el asunto de la mesa directiva para la presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la del Senado sí y sin complicaciones, incluso, fue candidatura muy consensada la del Legislador

chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar.

La planilla de la Diputada Dulce María Sauri Riancho no logró la mayoría calificada en el Cámara de Diputados, se

quedó con 278 votos, porque hubo 112 en contra y se registraron 64 abstenciones, por lo tanto, la actual presidenta, la panista Laura Rojas Hernández, deberá quedarse por cinco días más, mientras se resuelve la elección de quien la sustituirá.

Las dos Cámaras del Congreso del Unión comienzan este primero de septiembre el período ordinario que concluye el 15 de diciembre, siempre y cuándo no haya chamba.

En la de Diputados la directiva será la misma, porque el espectáculo propiciado por los petistas, de esos que ya no se veían. El Partido del Trabajo estaba empeñado en quedarse a como diera lugar con la presidencia de la Cámara y la querían a fuerza meter en ese puesto al nunca bien ponderado Diputado Gerardo Fernández Noroña.

Por lo pronto que bueno que no fue así, porque con él la Cámara reduciría en muchos puntos su nivel, si de por sí, ya anda por los suelos.

Fernández Noroña anda que no lo calienta ni el sol, porque advierte la mano del presidente de la República, Don

Andrés López Obrado, para hacer que el PRI se quede con la presidencia en razón de que sí se mantuvo como la

tercera fuerza representada en la Legislatura, porque tres Diputados del PRD decidieron sumarse a la corriente del tricolor a efecto de que el Partido del Trabajo no hiciera de las suyas.

Como la moneda sigue en el aire, en estos cinco días de plazo para que se determine la llegada de Sauri Riancho,

seguro habrá cabildeo de gran calado y más legisladores recibirán invitaciones para cambiarse de bancadas, porque Fernández Noroña se mantiene en calidad de candidato a la presidencia de la Cámara Baja.

Por cierto, los Diputados Federales de Tamaulipas, no aparecieron en escena ni para bien ni para mal, están

sentados en sus curules, quizá asustados por aquello que acontece y las broncas que se dan entre los petistas y

priístas.

Obvio, se supone que allí estuvieron todas y todos, Erasmo González Robledo, Nohemí Alemán Hernández, Mario

Alberto Ramos Tamez, José Salvador Rosas Quintanilla, Vicente Javier Verástegui Ostos, Mariana Rodríguez Mier

y Terán, Olga Juliana Elizondo Guerra, Armando Javier Zertuche Zuani, Adriana Lozano Rodríguez, Olga Patricia

Sosa Ruíz y Héctor Joel Villegas González

La disputa por la presidencia de la Cámara se da en virtud de que vienen tareas sobresalientes, entre ellas el

análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, que debe estar listo para antes del 15

de diciembre, fecha en que concluirá el período ordinario que inicia este martes para las dos instancias Legislativas.

Por otro lado, en el Senado resolvieron más rápido sobre la nueva mesa directiva, se aprobó que la presida el

Legislador Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Regeneración y de Chiapas. Con él estarán como Vicepresidentes

las Senadoras Imelda Castro Castro, María Guadalupe Murguía Gutiérrez y el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín,

en tanto que, como secretarias quedaron las Senadoras, Lilia Margarita Valdez Martínez, Verónica Delgadillo

García, Nancy de la Sierra Arámburu y María Merced González

Ante el reto de la pandemia, el senado no debe detenerse dijo el nuevo presidente y se espera un período muy

productivo en la Cámara alta del Congreso de la Unión, en la cual Tamaulipas está representado por los Senadores, Américo Villarreal Anaya, su compañera de fórmula María Guadalupe Covarrubias Cervantes y el panista Ismael García Cabeza de Vaca.